РПЛ. 37-летний Дзюба спас «Акрон» от поражения от «Рубина» (1:1)

«Рубин» и «Акрон» сыграли вничью в 25-м туре РПЛ. Казанцы забили первыми, но преимущество не удержали.

У «Рубина» забил Никита Лобов, сын бывшего игрока «Зенита» Константина Лобова.

У «Акрона» отличился 37-летний нападающий Артем Дзюба. Теперь с 18 голами он стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинцев.

С 67-й минуты «Акрон» был в меньшинстве после удаления защитника Марата Бокоева.

«Рубин» поднялся на седьмое место, опередив «Динамо». «Акрон» остается в зоне переходных матчей.

У «Рубина» шесть матчей подряд без поражений. У «Акрона» семь матчей подряд без побед.

У «Акрона» ноль побед над «Рубином». История противостояния началась в 2022 году в Первой лиге.