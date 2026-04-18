РПЛ. 37-летний Дзюба спас «Акрон» от поражения от «Рубина» (1:1)

«Рубин» и «Акрон» сыграли вничью в 25-м туре РПЛ. Казанцы забили первыми, но преимущество не удержали.
У «Рубина» забил Никита Лобов, сын бывшего игрока «Зенита» Константина Лобова.
У «Акрона» отличился 37-летний нападающий Артем Дзюба. Теперь с 18 голами он стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинцев.
С 67-й минуты «Акрон» был в меньшинстве после удаления защитника Марата Бокоева.
«Рубин» поднялся на седьмое место, опередив «Динамо». «Акрон» остается в зоне переходных матчей.
У «Рубина» шесть матчей подряд без поражений. У «Акрона» семь матчей подряд без побед.
У «Акрона» ноль побед над «Рубином». История противостояния началась в 2022 году в Первой лиге.
Россия. Премьер-лига. 25 тур
Рубин - Акрон - 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Н. Лобов, 48; 1:1 - А. Дзюба, 62.
Удаления: нет - М. Бокоев, 67.
Источник: «Бомбардир»