«Это невероятно»: тренер «Рубина» – о судействе в матче с «Акроном»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига подвел итог матча 25-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

– Насколько далека от вашего идеала игра «Рубина»?

– Начали мы очень здорово, но у нас были некоторые проблемы с прессингом, на экваторе первого тайма у нас были хорошие моменты на контратаках. Во втором тайме не сказать, что мы владели инициативой. Что касается концовки, то мы уже полностью владели инициативой, активно доставляли мяч в штрафную, были завершения, но, к сожалению, мяч не пересек линию ворот. По картинке игра во втором тайме близка к моему идеалу.

Для меня невероятно, что шесть человек, которые отвечают за то, чтобы всe было в рамках правил на поле, не заметили того пенальти, который был на Рожкове. Еще удивительно, что когда мы забили гол, было достаточно длительное обсуждение этого момента со стороны судейской бригады. Я им сказал: «Ну что ж, давайте еще этому 10 минут уделим, раз нужно поискать какой‑то момент, который позволил бы отменить гол». Могут быть ошибки, но при существующей инфраструктуре, при наличии ВАР – это просто невероятно. Главными действующими лицами на поле должны быть футболисты, а не судьи.