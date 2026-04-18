Реакция Рабинера на ничью ЦСКА с «Крыльями Советов»: «Отскок» армейцев»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ «Крылья Советов» – ЦСКА.

Матч в Самаре завершился ничьей со счетом 1:1.

Армейцы ушли от поражения благодаря автоголу на 75-й минуте.

Они потеряли очки в 5 из 7 матчах РПЛ после зимней паузы.

Видеообзор матча с «Крыльями» можно посмотреть здесь.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был дисквалифицирован на игру, поэтому его заменял Манель Экспосито.

«Ничья ЦСКА в Самаре скорее выглядит как «отскок» армейцев. Самарцы выглядели интереснее. «Крылья», еще недавно одна из самых безнадежных команд весны!

14:9 по ударам, 11:4 по угловым в пользу хозяев, которые вели – 1:0. И гол хороший забили – Витюгов проткнул мяч мимо выдернувшегося из центра обороны (где он в этом матче играл) Баринова, воткнувшегося в него и получившего бессмысленную желтую карточку, Олейников раскачал Гайича и технично катнул низом в угол, не дав шансов Торопу.

Но затем пас Кисляка в штрафную внезапно превратился в гол – Мусаев поборолся с защитником, мяча не коснулся, но тот проскочил в дальний угол, а Песьяков, видимо, на мгновение отвлекся на эту борьбу и не успел.

В концовке у Самары вышел на замену принадлежащий ЦСКА Шуманский – и запорол две очень перспективные контратаки.

У красно-синих – семь очков в семи турах после зимнего перерыва. Две победы, ничья и четыре поражения. Сказать тут, собственно, больше нечего.

Уже после «Сочи» Фабио Челестини воспринимался «хромой уткой», и этот тур в такой его оценке не изменил совсем ничего. Он из-за дисквалификации (второй уже после истории с «Балтикой») сидел на трибуне, нервничал, слал сообщения – но по большому счету без толку.

Еще одна мрачная для его команды новость – травма Кирилла Глебова в первом тайме. Как бы не был прав в своем нашумевшем инсайде Костя Генич...

Очень плохая весна для ЦСКА. Так контрастирующая с прошлыми весной и осенью, причем с двумя разными тренерами...» – написал Рабинер.