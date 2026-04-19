Дзюба отреагировал на новость о переходе в московский клуб

Артем Дзюба, нападающий «Акрона», заявил, что не ведет переговоров о переходе в «Родину».

Ранее телеграм-канал «Мутко Против» сообщил, что Дзюба может стать игроком московской «Родины» в следующем сезоне.

«Это просто чей-то вброс. Мне вообще сказали, что чуть ли не от «Родины». Не знаю, зачем они это делают. То ли как-то пиарятся, то ли инфополе забивают. Мне сказали, что от них, но точно не от меня (смеется). У меня ни с кем переговоров не было, хотя я могу вести», – сказал Дзюба.