Дзюба прокомментировал очередное историческое достижение

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на звание лучшего бомбардира в истории клуба.
– Ты стал лучшим бомбардиром «Акрона», какие ощущения?
– Честно, думал об этом, потом забыл. Максим Болдырев напомнил после. Приятно в любом случае, когда ты достигаешь таких отметок. Всe не зря, значит.
Рекордным для Артема стал гол в ворота казанского «Рубина» в гостевом матче 25-го тура РПЛ (1:1). Нападающий помог тольяттинцам уйти от поражения.
- В августе Дзюбе исполнится 38 лет. Он нередко заявляет о возможном скором завершении карьеры.
- В этом сезоне нападающий «Акрона» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
- Не исключено, что Дзюба летом завершит карьеру. Кроме того, игрок заявлял о желании вернуться в родной «Спартак». Он покинул его в 2015 году.
Источник: «Матч ТВ»