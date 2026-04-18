Дзюба прокомментировал очередное историческое достижение

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на звание лучшего бомбардира в истории клуба.

– Ты стал лучшим бомбардиром «Акрона», какие ощущения?

– Честно, думал об этом, потом забыл. Максим Болдырев напомнил после. Приятно в любом случае, когда ты достигаешь таких отметок. Всe не зря, значит.

Рекордным для Артема стал гол в ворота казанского «Рубина» в гостевом матче 25-го тура РПЛ (1:1). Нападающий помог тольяттинцам уйти от поражения.