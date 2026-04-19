«Балтика» лишится летом двух лидеров

«Балтику» летом покинут двое футболистов. Речь о защитнике Кевине Андраде и нападающем Брайне Хиле.

«Хиль и Андраде уйдут из «Балтики» летом. Клуб готов к продаже обоих лидеров.

Прямо сейчас нет официального оффера ни по Брайану, ни по Кевину. Но спортблок готовится к тому, что оба игрока покинут команду в межсезонье. Андраде – один из лучших ЦЗ лиги, в лонг-листе «Зенита» (на случай ухода Нино), был интересен ЦСКА и ПАОКу этой зимой. Хиль – второй бомбардир РПЛ, по которому также были предложения зимой от зарубежных клубов.

В зимнее ТО сообщали, что «Балтика» удержит лидеров до конца сезона. Так и получилось: ушел лишь Саусь за сумму в х5 от той, что покупали. Причем Михаил Рядно его легко заменил, а Влад теперь глубоко присел в «Спартаке».

Так и здесь, скорее всего, будут рекордные продажи в истории клуба», – написал источник.