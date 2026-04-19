«Спартак» призвали опасаться Черчесова

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ «Спартак» – «Ахмат».
«Станислав Саламович часто доказывал, что может настраивать свою команду против таких больших клубов, как «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Я считаю, что «Ахмат» – плотная команда с хорошим построением на футбольном поле. Мы знаем, как Станислав Саламович может подготовить команду, поэтому вполне возможно, что «Ахмат» отберет очки у «Спартака».
Хотя «Спартак» сейчас борется за третье место, и все шансы для этого есть. Играют в Москве, поэтому преимущество у «Спартака» однозначно будет. Есть яркие игроки и нападающие. В принципе, последние два с половиной месяца команда играет достаточно уверенно», – сказал Колыванов.
- Встреча «Спартак» – «Ахмат» состоится на «Лукойл Арене» сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.
- «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команду тренирует Станислав Черчесов, который в 2007-2008 годах работал со «Спартаком» и брал с командой серебряные медали чемпионата.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
- Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
- При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.
Источник: «Матч ТВ»