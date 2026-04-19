«Спартак» призвали опасаться Черчесова

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ «Спартак» – «Ахмат».

«Станислав Саламович часто доказывал, что может настраивать свою команду против таких больших клубов, как «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Я считаю, что «Ахмат» – плотная команда с хорошим построением на футбольном поле. Мы знаем, как Станислав Саламович может подготовить команду, поэтому вполне возможно, что «Ахмат» отберет очки у «Спартака».

Хотя «Спартак» сейчас борется за третье место, и все шансы для этого есть. Играют в Москве, поэтому преимущество у «Спартака» однозначно будет. Есть яркие игроки и нападающие. В принципе, последние два с половиной месяца команда играет достаточно уверенно», – сказал Колыванов.