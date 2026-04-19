«Крылья Советов» закрыли команду

В структуре «Крыльев Советов» минус одна команда. Закрывается пляжное направление.
«Пляжные «Крылья» не получили финансирования и закрылись: клуб официально сообщил о том, что не примет участия в новом сезоне из-за отсутствия финансирования со стороны региона
«Как гром среди ясного неба», – пишет пресс-служба пляжников. Чистый спорт!» – написал источник в Самаре.
- Футбольные «Крылья Советов» накануне сыграли вничью с ЦСКА (1:1).
- Армейцы ушли от поражения благодаря автоголу на 75-й минуте.
- Они потеряли очки в 5 из 7 матчах РПЛ после зимней паузы.
- Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был дисквалифицирован на игру, поэтому его заменял Манель Экспосито.
Источник: телеграм-канал «Топи за »Крылья«!»