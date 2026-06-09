«Крылья Советов» обязали продать трех игроков

«Крылья Советов» вынуждены продавать игроков этим летом.

«Крылья Советов» пообещали РФС продать троих футболистов, чтобы пройти лицензирование на следующий сезон.

Самарцы заявили бюджет в 2,2 миллиарда рублей. Однако с учeтом долга перед «Зенитом» за продажу Ивана Сергеева в «Динамо» и невыплаченных 500 миллионов банку «Солидарность» существовал риск отказа в лицензировании. Поэтому руководство клуба обязалось найти новые команды для Ивана Олейникова, Сергея Бабкина и Фернандо Костанцы.

Первых двоих очень хочет заполучить «Локомотив». Спрос будет и на бразильца, который в следующем году должен получить российский паспорт и перестанет считаться легионером.

Также стали известны детали контракта с главным тренером Сергеем Булатовым. Соглашение с зарплатой 2,5 миллиона рублей в месяц рассчитано до 2028 года. В случае досрочного расторжения контракта специалисту полагается выплата в размере 7 миллионов рублей.

Зарплата генерального директора «Крыльев» Тархана Джабраилова по новому трeхлетнему контракту составит 1,4 миллиона рублей в месяц. За минувший сезон он лично выписал себе самую большую премию за последние годы – 3,7 миллиона рублей», – написал источник.