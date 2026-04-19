Агент анонсировал приезд сильных легионеров в РПЛ

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал изменение лимита на легионеров в РПЛ.

Со следующего сезона клубы РПЛ смогут заявить не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

Сейчас для команд действует лимит «13+8». За несколько лет его планируют изменить на «10+5».

Инициатор нового лимита – Минспорт РФ.

«Считаю, что ужесточение лимита на легионеров в чемпионате России в текущей ситуации – верный шаг. Это позволит молодым российским футболистам получать больше практики, расти. А в перспективе это повысит и уровень легионеров.

На мой взгляд, в РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Джон Кордоба. Думаю, таких легионеров в скором времени будет больше, чем сейчас», – сказал Барбоза.