Тюкавин: «Динамо» обязано побеждать такие команды, как «Пари НН»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).
– Результатом матча недоволен?
– Конечно, недоволен. Мы обязаны побеждать такие команды. Соперник играет в минус одного. К сожалению, не смогли забить и победить.
- С 74-й минуты «Пари НН» был в меньшинстве после удаления Олакунле Олусегуна за две желтые карточки. У «Динамо» единственный гол забил защитник Николас Маричаль.
- Динамовцы поднялись на седьмое место. «Пари НН» остается в зоне переходных матчей, но отдалился от зоны прямого вылета.
- У «Динамо» одна победа в последних шести матчах. У «Пари НН» четыре матча подряд без побед.
Источник: «Матч ТВ»