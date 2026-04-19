Директор «Сочи» прокомментировал попытки команды спастись

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Новиков высказался о турнирном положении команды.

«Ребята собрались – молодцы. Но нам нужно выиграть еще пять игр. Команда собралась резко? Просто поздно, а не резко. Никто не хочет терять собственное достоинство.

Ребята борются и бьются в каждой игре вне зависимости от соперника, будь то ЦСКА, «Ростов», «Крылья» или «Динамо». Математические шансы остаться в РПЛ есть, поэтому мы будем биться», – сказал Новиков.