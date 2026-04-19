Фанаты «Динамо Мх» устроили яркий перформанс в честь Евсеева

В эти минуты проходит матч 25-го тура РПЛ между «Динамо Мх» и «Зенитом».
Болельщики махачкалинцев перед матчем устроили яркий перформанс в честь главного тренера Вадима Евсеева. На трибуне было растянуто большое полотнище с изображением бывшего защитника сборной России.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Махачкале.
- КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за мат после матча 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
- Ранее КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за мат в интервью после игры 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).
- Евсеев пришел в «Динамо Мх» зимой, сменив Хасанби Биджиева.
