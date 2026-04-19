Семин заявил о преображении «Спартака» при Карседо

19 апреля, 14:55
1

Бывший нападающий «Спартака» Юрий Семин высказался о прогрессе команды весной.

«Работу Карседо пусть оценивает руководство и болельщики «Спартака». Пока прошло слишком мало времени, чтобы подводить какие-то итоги. Но можно сказать, что «Спартак» преобразился и будет бороться за бронзу РПЛ.

Хочется, чтобы в следующем сезоне клуб полноправно участвовал в чемпионской гонке. Чем больше команд претендуют на первое место, тем лучше для нашего чемпионата», – сказал Сeмин.

  • Встреча «Спартак» – «Ахмат» состоится на «Лукойл Арене» сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.
  • «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команду тренирует Станислав Черчесов, который в 2007-2008 годах работал со «Спартаком» и брал с командой серебряные медали чемпионата.
  • «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
  • Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.

Источник: «Советский спорт»
Комментарии (1)
FROLL007
1776607275
Опять мантры. В свинарне один шаг остался до ссаной тряпки этому физруку. Гыгыгы
