Семин заявил о преображении «Спартака» при Карседо

Бывший нападающий «Спартака» Юрий Семин высказался о прогрессе команды весной.
«Работу Карседо пусть оценивает руководство и болельщики «Спартака». Пока прошло слишком мало времени, чтобы подводить какие-то итоги. Но можно сказать, что «Спартак» преобразился и будет бороться за бронзу РПЛ.
Хочется, чтобы в следующем сезоне клуб полноправно участвовал в чемпионской гонке. Чем больше команд претендуют на первое место, тем лучше для нашего чемпионата», – сказал Сeмин.
- Встреча «Спартак» – «Ахмат» состоится на «Лукойл Арене» сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.
- «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команду тренирует Станислав Черчесов, который в 2007-2008 годах работал со «Спартаком» и брал с командой серебряные медали чемпионата.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
- Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
- При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.
Источник: «Советский спорт»