Семин заявил о преображении «Спартака» при Карседо

Бывший нападающий «Спартака» Юрий Семин высказался о прогрессе команды весной.

«Работу Карседо пусть оценивает руководство и болельщики «Спартака». Пока прошло слишком мало времени, чтобы подводить какие-то итоги. Но можно сказать, что «Спартак» преобразился и будет бороться за бронзу РПЛ.

Хочется, чтобы в следующем сезоне клуб полноправно участвовал в чемпионской гонке. Чем больше команд претендуют на первое место, тем лучше для нашего чемпионата», – сказал Сeмин.