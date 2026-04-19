Судей РПЛ уличили в особом отношении к игроку «Зенита»

Журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин заметил, что судьи РПЛ лояльно относятся к полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу.
«Каждый матч удивляюсь: Барриос столько симулирует и столько при этом грубит против соперников. Но раз за разом судьи ведутся на его нытье и падения, давая штрафные в пользу «Зенита», при этом игнорируя его фолы и оставляя колумбийца без карточек.
Последним таким неприкосновенным у судей был Вернблум в ЦСКА, но он хотя бы не валился с ног от каждого касания, выпрашивая штрафные.
Почему такое отношение к Барииосу? Загадка...» – написал Калинин.
- Вильмар в «Зените» 7 лет.
- Это его первый клуб в Европе.
- «Зенит» при Барриосе взял 6 чемпионств подряд.
Источник: телеграм-канал Артема Калинина