Судей РПЛ уличили в особом отношении к игроку «Зенита»

Журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин заметил, что судьи РПЛ лояльно относятся к полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу.

«Каждый матч удивляюсь: Барриос столько симулирует и столько при этом грубит против соперников. Но раз за разом судьи ведутся на его нытье и падения, давая штрафные в пользу «Зенита», при этом игнорируя его фолы и оставляя колумбийца без карточек.

Последним таким неприкосновенным у судей был Вернблум в ЦСКА, но он хотя бы не валился с ног от каждого касания, выпрашивая штрафные.

Почему такое отношение к Барииосу? Загадка...» – написал Калинин.