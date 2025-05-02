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  • «Левый берег» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025

«Левый берег» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025

2 мая 2025, 14:20
Левый берег
02.05.2025, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 27 тур
2 : 3
Завершен
Карпаты
33' O. Synytsia 72' В. Бабогло (АГ)
31' А. Чачуа 59' А. Чачуа 63' А. Якимов (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
6
Сидней Сантос
ЛЗ
2
Oleg Sokolov
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
5
Patricio Tanda
ЦП
37
Бруниньо
АП
8
Амбросий Чачуа
АП
7
Евгений Подлепенец
ПВ
26
Yan Kostenko
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Левый берег
23
Illia Karavashchenko
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
27
Олег Федор
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
14
Илья Квасница
ПВ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
3-1-4-2
1
6
Сантос
5
Самар
2
97
Якимов
44
Банада
10
17
96
38
7
Шастал
3-1-1-3-2
1
Кинарейкин
11
Мирошниченко
4
Бабогло
55
Стецков
21
Альварес
5
7
Подлепенец
8
Чачуа
37
Бруниньо
9
26
7
Шастал
11
11
7
Шастал
2
27
27
2
9
9
17
26
26
17
5
3
Адамюк
3
Адамюк
5
55
Стецков
28
Полегенько
28
Полегенько
55
Стецков
7
Подлепенец
27
Очеретко
27
Очеретко
7
Подлепенец
9
95
Краснопир
95
Краснопир
9
Остались в запасе
Левый берег
Карпаты
23
Illia Karavashchenko
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
23
Illia Karavashchenko
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Левый берег - Карпаты
8
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
8
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Карпаты», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Карпаты»

«Левый берег» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Левый берег
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