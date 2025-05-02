02.05.2025, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 27 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Левый берег
Левый берег
3-1-4-2
1
6
Сантос
5
Самар
2
97
Якимов
44
Банада
10
17
96
38
7
Шастал
3-1-1-3-2
1
Кинарейкин
11
Мирошниченко
4
Бабогло
55
Стецков
21
Альварес
5
7
Подлепенец
8
Чачуа
37
Бруниньо
9
26
7
Шастал
11
11
7
Шастал
2
27
27
2
9
9
17
26
26
17
5
3
Адамюк
3
Адамюк
5
55
Стецков
28
Полегенько
28
Полегенько
55
Стецков
7
Подлепенец
27
Очеретко
27
Очеретко
7
Подлепенец
9
95
Краснопир
95
Краснопир
9
Остались в запасе
Левый берег
Карпаты
23
Illia Karavashchenko
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
23
Illia Karavashchenko
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Левый берег - Карпаты
8
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Карпаты», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Карпаты»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»