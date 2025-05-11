12 мая на стадионе «Ника» состоится важный матч 28 тура украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся две команды из нижней части турнирной таблицы – «Ингулец» и «Левый берег». Обе команды находятся в зоне риска и борются за выживание, а значит мотивация и настрой будут на максимальном уровне.

«Ингулец»

Команда завершает сезон в отчаянной борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге. Сейчас у «Ингульца» 20 очков и 16 место. Проблемы в атаке очевидны – всего два гола за последние пять матчей, и в среднем 0.40 забитого мяча за игру. При этом и оборона не слишком надeжна: 7 пропущенных за те же 5 туров.

После сенсационной победы над «Зарей» (1:0), команда потерпела сокрушительное поражение от «Динамо» (0:4). Нападающий Александр Пятов остаeтся единственным ярким игроком в линии атаки, но его усилий недостаточно. На своeм поле команда играет предельно прагматично, но часто уступает в единоборствах и допускает позиционные ошибки.

«Левый берег»

Новичок Премьер-лиги уверенно начал чемпионат, но сейчас переживает кризис: 3 поражения подряд и 8 матчей без «сухих» встреч. Команда пропускает в среднем 2.40 мяча за игру за последние 5 туров, в том числе от прямых конкурентов в борьбе за выживание.

Атака у гостей также не впечатляет – всего 4 гола за 5 матчей. Форвард Сидней с 3 мячами остаeтся лучшим бомбардиром, но заметно, что связей в атаке не хватает, а фланги работают нестабильно. Особенно слабое звено – оборона, что делает команду уязвимой даже против соперников с невысокой результативностью.

Факты о командах

«Ингулец»

Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Не проигрывает в 2 из 3 последних матчей дома

«Левый берег»

Пропускает в 8 последних матчах

Пропускает в среднем 2.40 гола за игру

Проигрывает в 3 последних матчах подряд

Забивает в среднем 0.80 гола за игру

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Украина. Премьер-лига, 13 тур Левый берег 0 : 0 Ингулец

Прогноз на матч «Ингулец» – «Левый берег»

Обе команды переживают кризис, особенно в плане организации игры в обороне. При этом «Ингулец» выглядит чуть стабильнее дома и уже показал, что может побеждать команды выше по таблице. «Левый берег» находится в худшей форме: 3 поражения подряд, слабая оборона, нестабильное нападение.

Исходя из статистики и текущей формы, преимущество на стороне «Ингульца». Скорее всего, матч не получится результативным – обе команды много ошибаются, но мало создают. Вероятный сценарий – минимальная победа хозяев.

Победу одержит «Ингулец» за счeт более надeжной игры на своeм поле и провальной обороны соперника.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Ингулец».

Рекомендованные ставки: