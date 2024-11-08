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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Левый берег - Ингулец
Левый берег - Ингулец: обзор матча 08 ноября 2024
Левый берег
08.11.2024, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Ингулец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левый берег - Ингулец
90'
+3
Замена
И. Лосенко
️️️️
V. Sad
89'
Замена
О. Пушкарёв
️️️️
В. Белоцерковец
Желтая карточка
R. Nepeypiev
88'
88'
Желтая карточка
В. Виливальд
70'
Замена
R. Lisnyak
️️️️
А. Пятов
70'
Замена
Д. Резепов
️️️️
B. Mogilnyi
Замена
A. Spivakov
️️️️
К. Приходько
66'
Замена
R. Nepeypiev
️️️️
V. Voytsekhovskiy
66'
Замена
M. Kohut
️️️️
I. Kogut
66'
64'
Желтая карточка
А. Пятов
Желтая карточка
А. Якимов
49'
Замена
O. Synytsia
️️️️
T. Halas
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
6
Сидней Сантос
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
97
Андрей Якимов
ОП
17
Ivan Kogut
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
10
Valerii Sad
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Левый берег
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
96
Oleg Synytsia
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
14
Andriy Spivakov
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
97
Денис Резепов
АП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
2-3-2-3
1
6
Сантос
50
29
Приходько
25
Косовский
97
Якимов
17
11
26
38
27
3-3-1-3
12
Паламарчук
2
23
Шершень
4
Виливальд
10
20
Волохатый
11
Пятов
33
Мысык
99
59
29
Белоцерковец
26
96
96
26
17
19
19
17
29
Приходько
14
14
29
Приходько
93
Кобзарь
93
Кобзарь
11
45
45
11
10
26
Лосенко
26
Лосенко
10
59
97
Резепов
97
Резепов
59
11
Пятов
19
19
11
Пятов
29
Белоцерковец
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
29
Белоцерковец
Остались в запасе
Левый берег
Ингулец
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
Главный тренер
Виталий Первак
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Левый берег - Ингулец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Artem Mykhailiuk, Ukraine
Стадион:
Левый берег
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