Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо К
|12
|10
|2
|0
|29:9
|20
|32
|2.
|Александрия
|12
|10
|2
|0
|21:7
|14
|32
|3.
|Шахтер
|12
|8
|2
|2
|31:12
|19
|26
|4.
|Полесье
|12
|6
|4
|2
|20:10
|10
|22
|5.
|Кривбасс
|12
|5
|4
|3
|13:10
|3
|19
|6.
|ЛНЗ
|13
|5
|3
|5
|15:18
|-3
|18
|7.
|Карпаты
|13
|5
|3
|5
|14:17
|-3
|18
|8.
|Верес
|13
|3
|6
|4
|14:16
|-2
|15
|9.
|Рух
|12
|3
|6
|3
|16:9
|7
|15
|10.
|Заря
|13
|5
|0
|8
|13:17
|-4
|15
|11.
|Колос
|13
|2
|7
|4
|8:10
|-2
|13
|12.
|Ворскла
|13
|3
|4
|6
|12:18
|-6
|13
|13.
|Черноморец
|13
|3
|3
|7
|8:14
|-6
|12
|14.
|Левый берег
|13
|2
|3
|8
|4:17
|-13
|9
|15.
|Оболонь
|13
|2
|3
|8
|6:26
|-20
|9
|16.
|Ингулец
|13
|0
|6
|7
|9:23
|-14
|6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Александрия
|8
|7
|1
|0
|16:6
|10
|22
|2.
|Динамо К
|7
|5
|2
|0
|14:6
|8
|17
|3.
|Шахтер
|6
|5
|0
|1
|19:6
|13
|15
|4.
|ЛНЗ
|7
|4
|1
|2
|9:6
|3
|13
|5.
|Полесье
|7
|3
|4
|0
|11:5
|6
|13
|6.
|Карпаты
|7
|3
|2
|2
|9:7
|2
|11
|7.
|Черноморец
|8
|3
|1
|4
|5:8
|-3
|10
|8.
|Верес
|9
|2
|4
|3
|11:13
|-2
|10
|9.
|Кривбасс
|6
|2
|3
|1
|7:5
|2
|9
|10.
|Рух
|5
|2
|2
|1
|9:2
|7
|8
|11.
|Колос
|7
|1
|4
|2
|3:4
|-1
|7
|12.
|Заря
|6
|2
|0
|4
|6:8
|-2
|6
|13.
|Оболонь
|7
|1
|3
|3
|5:14
|-9
|6
|14.
|Ворскла
|4
|1
|1
|2
|2:6
|-4
|4
|15.
|Левый берег
|7
|1
|1
|5
|1:10
|-9
|4
|16.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо К
|5
|5
|0
|0
|15:3
|12
|15
|2.
|Шахтер
|6
|3
|2
|1
|12:6
|6
|11
|3.
|Александрия
|4
|3
|1
|0
|5:1
|4
|10
|4.
|Кривбасс
|6
|3
|1
|2
|6:5
|1
|10
|5.
|Полесье
|5
|3
|0
|2
|9:5
|4
|9
|6.
|Заря
|7
|3
|0
|4
|7:9
|-2
|9
|7.
|Ворскла
|9
|2
|3
|4
|10:12
|-2
|9
|8.
|Карпаты
|6
|2
|1
|3
|5:10
|-5
|7
|9.
|Рух
|7
|1
|4
|2
|7:7
|0
|7
|10.
|Колос
|6
|1
|3
|2
|5:6
|-1
|6
|11.
|Ингулец
|13
|0
|6
|7
|9:23
|-14
|6
|12.
|Верес
|4
|1
|2
|1
|3:3
|0
|5
|13.
|Левый берег
|6
|1
|2
|3
|3:7
|-4
|5
|14.
|ЛНЗ
|6
|1
|2
|3
|6:12
|-6
|5
|15.
|Оболонь
|6
|1
|0
|5
|1:12
|-11
|3
|16.
|Черноморец
|5
|0
|2
|3
|3:6
|-3
|2