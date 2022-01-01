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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Левый берег
Состав
€ 1 млн
Левый берег - состав команды
Киев
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Левый берег
Сайт:
http://fclb.com.ua/
Тренер:
Александр Рябоконь
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Maksym Mekhaniv
Вра
-
6
Сантос Сидней
Защ
26
€ 0.35 млн
5
Самар Валерий
Защ
24
€ 0.35 млн
2
Oleg Sokolov
Защ
-
18
Дедух Руслан
Пол
28
€ 0.35 млн
25
Косовский Сергей
Пол
28
€ 0.2 млн
44
Банада Евгений
Пол
34
€ 0.125 млн
15
Волошин Викентий
Пол
25
-
11
Simon Galoyan
Пол
-
10
Diego Henrique Souza da Silva
Пол
-
7
Шастал Дмитрий
Нап
30
€ 0.25 млн
17
Воробчак Назарий
Нап
26
€ 0.125 млн
9
Yegor Gunichev
Нап
-
Всего игроков: 13, из них вратарей: 1, защитников: 3, полузащитников: 6, нападающих: 3
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