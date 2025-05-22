23 мая на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч заключительного 30-го тура чемпионата Украины между «Оболонью» и «Левым берегом». Обе команды завершат сезон в нижней части таблицы, но мотивация сохранить позиции и избежать зоны переходных матчей придаeт игре важность. «Оболонь» лучше проявляет себя дома, а «Левый берег» испытывает серьeзные трудности на выезде.

«Оболонь»

Киевская команда провела неровный сезон, но по результатам концовки чемпионата выглядит немного стабильнее конкурента. В последних 5 матчах «Оболонь» одержала 1 победу, 2 раза сыграла вничью и дважды проиграла. Забито 4 мяча, пропущено – 6. Команда играет аккуратно в обороне и не допускает разгромов, но реализация моментов остаeтся слабой – в среднем лишь 0.8 гола за матч.

При этом на своeм поле «Оболонь» демонстрирует твeрдый характер – не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей. В защите ключевыми остаются дисциплина и плотность линий, особенно в матчах против равных по уровню соперников. Лидер атаки – Олег Слободян с 3 голами, но помощь партнeров по-прежнему ограничена.

«Левый берег»

Команда завершает сезон с серьeзными проблемами в гостях – 5 поражений подряд на чужом поле. Даже несмотря на недавнюю победу над «Рухом» дома, общий уровень нестабильности, особенно в защите, остаeтся высоким: 11 пропущенных голов за 5 последних матчей, средняя – 2.2 за игру. При этом команда продолжает забивать – в 5 из 7 последних игр удалось отличиться, но чаще всего этих голов недостаточно даже для ничьей.

Лидером в атаке остаeтся Сидней, на его счету 4 мяча, однако качество креатива в полузащите оставляет желать лучшего. Переход от обороны к атаке нестабилен, а прессинг на чужой половине поля практически отсутствует.

Факты о командах

Оболонь

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома

В последних 5 играх: 4 забитых, 6 пропущенных

В среднем 1.2 пропущенных и 0.8 забитых за игру

Меньше 2 голов пропускает в 7 из 8 последних матчей

Левый берег

Проигрывает в 5 последних гостевых матчах

Пропускает в 9 из 11 последних игр

В среднем: 1 гол забивает и 2.2 пропускает за игру

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Украина. Премьер-лига, 15 тур Левый берег 1 : 1 Оболонь

Прогноз на матч «Оболонь» – «Левый берег»

С учeтом слабой формы гостей на выезде и более организованной игры «Оболони» дома, киевляне выглядят предпочтительнее. Ожидается осторожное начало, но в середине встречи хозяева воспользуются ошибками в обороне «Левого берега». Ожидаем минимальную победу «Оболони».

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Оболони».

Рекомендованные ставки: