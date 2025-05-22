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Прогноз на точный счёт матча «Оболонь» – «Левый берег»: УПЛ, 23 мая 2025

22 мая 2025 10:43
Оболонь - Левый берег
23 мая 2025, пятница 15:30 | Украина. Премьер-лига, 30 тур
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5.80
Точный счёт 1:0 в пользу «Оболони»
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23 мая на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч заключительного 30-го тура чемпионата Украины между «Оболонью» и «Левым берегом». Обе команды завершат сезон в нижней части таблицы, но мотивация сохранить позиции и избежать зоны переходных матчей придаeт игре важность. «Оболонь» лучше проявляет себя дома, а «Левый берег» испытывает серьeзные трудности на выезде.

«Оболонь»

Киевская команда провела неровный сезон, но по результатам концовки чемпионата выглядит немного стабильнее конкурента. В последних 5 матчах «Оболонь» одержала 1 победу, 2 раза сыграла вничью и дважды проиграла. Забито 4 мяча, пропущено – 6. Команда играет аккуратно в обороне и не допускает разгромов, но реализация моментов остаeтся слабой – в среднем лишь 0.8 гола за матч.

При этом на своeм поле «Оболонь» демонстрирует твeрдый характер – не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей. В защите ключевыми остаются дисциплина и плотность линий, особенно в матчах против равных по уровню соперников. Лидер атаки – Олег Слободян с 3 голами, но помощь партнeров по-прежнему ограничена.

«Левый берег»

Команда завершает сезон с серьeзными проблемами в гостях – 5 поражений подряд на чужом поле. Даже несмотря на недавнюю победу над «Рухом» дома, общий уровень нестабильности, особенно в защите, остаeтся высоким: 11 пропущенных голов за 5 последних матчей, средняя – 2.2 за игру. При этом команда продолжает забивать – в 5 из 7 последних игр удалось отличиться, но чаще всего этих голов недостаточно даже для ничьей.

Лидером в атаке остаeтся Сидней, на его счету 4 мяча, однако качество креатива в полузащите оставляет желать лучшего. Переход от обороны к атаке нестабилен, а прессинг на чужой половине поля практически отсутствует.

Факты о командах

Оболонь

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома
  • В последних 5 играх: 4 забитых, 6 пропущенных
  • В среднем 1.2 пропущенных и 0.8 забитых за игру
  • Меньше 2 голов пропускает в 7 из 8 последних матчей

Левый берег

  • Проигрывает в 5 последних гостевых матчах
  • Пропускает в 9 из 11 последних игр
  • В среднем: 1 гол забивает и 2.2 пропускает за игру
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Левый берег
1 : 1
30.11.2024
Оболонь

Прогноз на матч «Оболонь» – «Левый берег»

С учeтом слабой формы гостей на выезде и более организованной игры «Оболони» дома, киевляне выглядят предпочтительнее. Ожидается осторожное начало, но в середине встречи хозяева воспользуются ошибками в обороне «Левого берега». Ожидаем минимальную победу «Оболони».

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Оболони».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Оболони» – коэффициент 5.80
  • Победа «Оболони» – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал «Левого берега» меньше 1.0 – коэффициент 1.92

5.80
Точный счёт 1:0 в пользу «Оболони»
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Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Левый берег Оболонь
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