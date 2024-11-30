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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Левый берег - Оболонь
Левый берег - Оболонь: обзор матча 30 ноября 2024
Левый берег
30.11.2024, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Оболонь
90+5'
А. Якимов
45+4'
В. Дубко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левый берег - Оболонь
ГОЛ! 1:1!
А. Якимов
90'
+5
90'
+5
Замена
A. Chornyi
️️️️
Р. Черненко
Желтая карточка
A. Spivakov
89'
Желтая карточка
Б. Кобзарь
83'
Замена
A. Spivakov
️️️️
Р. Дедух
82'
Замена
Б. Кобзарь
️️️️
M. Kohut
82'
Желтая карточка
D. Semenov
79'
72'
Замена
Т. Мороз
️️️️
О. Слободян
Замена
T. Halas
️️️️
V. Voytsekhovskiy
69'
Замена
R. Nepeypiev
️️️️
I. Kogut
68'
63'
Замена
В. Близниченко
️️️️
К. Бычек
Замена
С. Косовский
️️️️
Е. Банада
54'
Желтая карточка
Р. Дедух
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
В. Дубко
Пас отдал
С. Суханов
36'
Желтая карточка
В. Приймак
Желтая карточка
Е. Банада
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
6
Сидней Сантос
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
18
Руслан Дедух
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
10
Олег Слободян
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Левый берег
23
Vadym Stashkiv
ВР
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
11
Максим Грисьо
ПВ
97
Daniil Yushko
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
80
Artem Chornyi
ЦФ
2-1-5-2
1
6
Сантос
50
97
Якимов
44
Банада
11
19
17
18
Дедух
38
27
4-2-2-1-1
1
Федоривский
55
Суханов
37
Дубко
2
Карась
95
Стасюк
5
Приймак
44
Витенчук
10
Слободян
17
Черненко
77
Бычек
9
Тарануха
44
Банада
25
Косовский
25
Косовский
44
Банада
18
Дедух
14
14
18
Дедух
19
93
Кобзарь
93
Кобзарь
19
17
45
45
17
11
26
26
11
10
Слободян
4
Мороз
4
Мороз
10
Слободян
77
Бычек
7
Близниченко
7
Близниченко
77
Бычек
17
Черненко
80
80
17
Черненко
Остались в запасе
Левый берег
Оболонь
23
Vadym Stashkiv
ВР
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Первак
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
97
Daniil Yushko
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
97
Daniil Yushko
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Левый берег - Оболонь
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Шандор
(Львов)
Стадион:
Левый берег
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