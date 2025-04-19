Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Полесья», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Полесье»