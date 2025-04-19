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  • «Левый берег» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Левый берег» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 14:20
Левый берег
19.04.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Полесье
22' D. Semenov
59' Б. Крушинский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
19
Mykola Kohut
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Левый берег
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
2
Анди Хадрой
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
2-2-3-3
1
13
Шаповал
50
25
Косовский
29
Приходько
19
96
44
Банада
7
Шастал
38
27
3-2-3-1-1
1
Кудрик
44
Чоботенко
34
55
Крушинский
31
Майсурадзе
15
Михайличенко
8
Бабенко
6
Коста
30
Йосефи
30
Леднев
9
7
Шастал
11
11
7
Шастал
19
26
26
19
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
30
Йосефи
7
Назаренко
7
Назаренко
30
Йосефи
Остались в запасе
Левый берег
Полесье
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
23
Евгений Волынец
ВР
2
Анди Хадрой
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
Остались в запасе
23
Евгений Волынец
ВР
2
Анди Хадрой
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Левый берег - Полесье
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0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Полесья», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Полесье»

«Левый берег» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Левый берег
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