19.04.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Левый берег
Левый берег
2-2-3-3
1
13
Шаповал
50
25
Косовский
29
Приходько
19
96
44
Банада
7
Шастал
38
27
3-2-3-1-1
1
Кудрик
44
Чоботенко
34
55
Крушинский
31
Майсурадзе
15
Михайличенко
8
Бабенко
6
Коста
30
Йосефи
30
Леднев
9
7
Шастал
11
11
7
Шастал
19
26
26
19
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
30
Йосефи
7
Назаренко
7
Назаренко
30
Йосефи
Остались в запасе
Левый берег
Полесье
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
23
Евгений Волынец
ВР
2
Анди Хадрой
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
Остались в запасе
23
Евгений Волынец
ВР
2
Анди Хадрой
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Левый берег - Полесье
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Полесья», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»