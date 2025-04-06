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  • «Динамо» К – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Динамо» К – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 14:20
Динамо К
06.04.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Левый берег
45' А. Ярмоленко 47' Н. Шапаренко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
29
Ким Приходько
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
96
Oleg Synytsia
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Динамо К
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
Левый берег
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
17
Ivan Kogut
ЦП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Нещерет
44
Дубинчак
4
Попов
32
Михавко
20
Караваев
91
Михайленко
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
3-3-3-1
1
2
Соколов
50
13
Шаповал
97
Якимов
29
Приходько
25
Косовский
96
44
Банада
19
7
Шастал
20
Караваев
7
Лучкевич
7
Лучкевич
20
Караваев
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
10
Шапаренко
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
25
Косовский
10
10
25
Косовский
96
11
11
96
2
Соколов
27
27
2
Соколов
29
Приходько
26
26
29
Приходько
19
9
9
19
Остались в запасе
Динамо К
Левый берег
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
17
Ivan Kogut
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
17
Ivan Kogut
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Динамо К - Левый берег
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» К против «Левый берег», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» К – «Левый берег»

«Динамо» К – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Левый берег Динамо К
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