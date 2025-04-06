06.04.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
35
Нещерет
44
Дубинчак
4
Попов
32
Михавко
20
Караваев
91
Михайленко
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
3-3-3-1
1
2
Соколов
50
13
Шаповал
97
Якимов
29
Приходько
25
Косовский
96
44
Банада
19
7
Шастал
20
Караваев
7
Лучкевич
7
Лучкевич
20
Караваев
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
10
Шапаренко
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
25
Косовский
10
10
25
Косовский
96
11
11
96
2
Соколов
27
27
2
Соколов
29
Приходько
26
26
29
Приходько
19
9
9
19
Остались в запасе
Динамо К
Левый берег
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
17
Ivan Kogut
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
17
Ivan Kogut
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Динамо К - Левый берег
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» К против «Левый берег», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» К – «Левый берег»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»