29.03.2025, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Левый берег
Левый берег
3-1-4-2
1
13
Шаповал
50
2
Соколов
25
Косовский
44
Банада
18
Дедух
96
19
7
Шастал
38
3-1-2-2-2
1
Ермаков
4
Кравченко
44
Кампуш
24
Мартынюк
23
Копина
5
Калюжный
8
Смирный
55
Альвина
6
Ковалец
9
Филиппов
77
Кара
7
Шастал
29
Приходько
29
Приходько
7
Шастал
18
Дедух
10
10
18
Дедух
25
Косовский
9
9
25
Косовский
19
26
26
19
93
Кобзарь
93
Кобзарь
6
Ковалец
15
Мишнев
15
Мишнев
6
Ковалец
8
Смирный
19
Шепелев
19
Шепелев
8
Смирный
77
Кара
21
Беляев
21
Беляев
77
Кара
55
Альвина
5
Жеовани
5
Жеовани
55
Альвина
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
Остались в запасе
Левый берег
Александрия
23
Илья Караващенко
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
23
Илья Караващенко
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Левый берег - Александрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Александрии», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Александрия»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»