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  • «Левый берег» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Левый берег» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 12:50
Левый берег
29.03.2025, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Александрия
13' Е. Смирный
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
23
Юрий Копина
ОП
5
Иван Калюжный
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Левый берег
23
Илья Караващенко
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
29
Ким Приходько
ОП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
9
Andriy Riznyk
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
50
Денис Шостак
АП
5
Жеовани
ПВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
3-1-4-2
1
13
Шаповал
50
2
Соколов
25
Косовский
44
Банада
18
Дедух
96
19
7
Шастал
38
3-1-2-2-2
1
Ермаков
4
Кравченко
44
Кампуш
24
Мартынюк
23
Копина
5
Калюжный
8
Смирный
55
Альвина
6
Ковалец
9
Филиппов
77
Кара
7
Шастал
29
Приходько
29
Приходько
7
Шастал
18
Дедух
10
10
18
Дедух
25
Косовский
9
9
25
Косовский
19
26
26
19
93
Кобзарь
93
Кобзарь
6
Ковалец
15
Мишнев
15
Мишнев
6
Ковалец
8
Смирный
19
Шепелев
19
Шепелев
8
Смирный
77
Кара
21
Беляев
21
Беляев
77
Кара
55
Альвина
5
Жеовани
5
Жеовани
55
Альвина
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
Остались в запасе
Левый берег
Александрия
23
Илья Караващенко
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
23
Илья Караващенко
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Левый берег - Александрия
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Александрии», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег»«Александрия»

«Левый берег» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия Левый берег
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