Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Александрии», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 14:00 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».

Также игру будет транслировать «Bettery».