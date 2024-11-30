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  • «Левый берег» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Левый берег» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 17:50
Левый берег
30.11.2024, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Оболонь
90+5' А. Якимов
45+4' В. Дубко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
6
Сидней Сантос
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
18
Руслан Дедух
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
10
Олег Слободян
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Левый берег
23
Vadym Stashkiv
ВР
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
11
Максим Грисьо
ПВ
97
Daniil Yushko
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
80
Artem Chornyi
ЦФ
2-1-5-2
1
6
Сантос
50
97
Якимов
44
Банада
11
19
17
18
Дедух
38
27
4-2-2-1-1
1
Федоривский
55
Суханов
37
Дубко
2
Карась
95
Стасюк
5
Приймак
44
Витенчук
10
Слободян
17
Черненко
77
Бычек
9
Тарануха
44
Банада
25
Косовский
25
Косовский
44
Банада
18
Дедух
14
14
18
Дедух
19
93
Кобзарь
93
Кобзарь
19
17
45
45
17
11
26
26
11
10
Слободян
4
Мороз
4
Мороз
10
Слободян
77
Бычек
7
Близниченко
7
Близниченко
77
Бычек
17
Черненко
80
80
17
Черненко
Остались в запасе
Левый берег
Оболонь
23
Vadym Stashkiv
ВР
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Первак
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
97
Daniil Yushko
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
97
Daniil Yushko
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Левый берег - Оболонь
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Оболони», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Оболонь»

«Левый берег» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Левый берег
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