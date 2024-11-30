30.11.2024, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Левый берег
Левый берег
2-1-5-2
1
6
Сантос
50
97
Якимов
44
Банада
11
19
17
18
Дедух
38
27
4-2-2-1-1
1
Федоривский
55
Суханов
37
Дубко
2
Карась
95
Стасюк
5
Приймак
44
Витенчук
10
Слободян
17
Черненко
77
Бычек
9
Тарануха
44
Банада
25
Косовский
25
Косовский
44
Банада
18
Дедух
14
14
18
Дедух
19
93
Кобзарь
93
Кобзарь
19
17
45
45
17
11
26
26
11
10
Слободян
4
Мороз
4
Мороз
10
Слободян
77
Бычек
7
Близниченко
7
Близниченко
77
Бычек
17
Черненко
80
80
17
Черненко
Остались в запасе
Левый берег
Оболонь
23
Vadym Stashkiv
ВР
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Первак
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
97
Daniil Yushko
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
97
Daniil Yushko
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Левый берег - Оболонь
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Оболони», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»