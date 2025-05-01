2 мая на стадионе Stadion Livyi Bereh состоится матч 27-го тура Премьер-лиги Украины между «Левым Берегом» и «Карпатами». Для хозяев этот матч – шанс прервать серию неудач и набрать важные очки в борьбе за выживание. Гости же стремятся укрепить свои позиции в топ-5, чтобы сохранить шансы на участие в еврокубках. Встреча обещает быть напряжeнной, учитывая разницу в турнирной мотивации и текущие игровые показатели команд.

«Левый Берег»

«Левый Берег» продолжает неудачную серию, занимая 14-е место с 23 очками после 25 туров. Команда не может победить уже 6 матчей подряд и забила всего 2 гола за последние 5 игр (в среднем 0.40 гола за матч). Проблемы с обороной остаются актуальными: команда пропускает в каждом из последних 6 матчей, а среднее количество пропущенных – 1.60 гола за игру. Лидером остаeтся Сидней, оформивший 3 гола в 15 матчах, но его результативности недостаточно для вывода команды из кризиса. На домашней арене «Левый Берег» набрал лишь одно очко за последние пять встреч.

«Карпаты»

«Карпаты» проводят отличный отрезок, не проигрывая в 8 матчах подряд и занимая 5-е место с 40 очками после 26 туров. Команда демонстрирует высокую результативность, забив 12 голов за последние 5 игр (в среднем 2.40 гола за матч). При этом оборона остаeтся относительно надeжной, хотя команда пропускает в 4 последних матчах подряд (в среднем 1.00 гола за игру). Лидером является Амбросий Чачуа с 8 голами в сезоне. «Карпаты» забивают в 5 последних матчах и выглядят уверенно даже на выезде, что делает их фаворитами против слабого соперника.

Факты о командах

«Левый Берег»

Не выигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в 6 последних матчах

В среднем 0.40 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите

Забивает в 2 из 5 последних матчей

«Карпаты»

Не проигрывает в 8 последних матчах

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем 2.40 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 3 0 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Украина. Премьер-лига, 12 тур Карпаты 3 : 0 Левый берег

Прогноз на матч «Левый Берег» – «Карпаты»

Исходя из текущей формы, «Карпаты» выглядят фаворитами. Команда стабильно забивает и демонстрирует отличную серию без поражений, тогда как «Левый Берег» продолжает буксовать и редко радует результативностью. Оборона хозяев даeт сбои, что при эффективной атаке «Карпат» может обернуться несколькими пропущенными мячами. Ожидается, что гости увезут победу, а игра пройдeт результативно – с голами обеих команд.

Рекомендованные ставки