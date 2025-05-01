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«Левый Берег» – «Карпаты»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.80

01 мая 2025 9:46
Левый берег - Карпаты
02 мая 2025, пятница 15:30 | Украина. Премьер-лига, 27 тур
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1.8
Победа «Карпаты» – коэффициент 1.80
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2 мая на стадионе Stadion Livyi Bereh состоится матч 27-го тура Премьер-лиги Украины между «Левым Берегом» и «Карпатами». Для хозяев этот матч – шанс прервать серию неудач и набрать важные очки в борьбе за выживание. Гости же стремятся укрепить свои позиции в топ-5, чтобы сохранить шансы на участие в еврокубках. Встреча обещает быть напряжeнной, учитывая разницу в турнирной мотивации и текущие игровые показатели команд.

«Левый Берег»

«Левый Берег» продолжает неудачную серию, занимая 14-е место с 23 очками после 25 туров. Команда не может победить уже 6 матчей подряд и забила всего 2 гола за последние 5 игр (в среднем 0.40 гола за матч). Проблемы с обороной остаются актуальными: команда пропускает в каждом из последних 6 матчей, а среднее количество пропущенных – 1.60 гола за игру. Лидером остаeтся Сидней, оформивший 3 гола в 15 матчах, но его результативности недостаточно для вывода команды из кризиса. На домашней арене «Левый Берег» набрал лишь одно очко за последние пять встреч.

«Карпаты»

«Карпаты» проводят отличный отрезок, не проигрывая в 8 матчах подряд и занимая 5-е место с 40 очками после 26 туров. Команда демонстрирует высокую результативность, забив 12 голов за последние 5 игр (в среднем 2.40 гола за матч). При этом оборона остаeтся относительно надeжной, хотя команда пропускает в 4 последних матчах подряд (в среднем 1.00 гола за игру). Лидером является Амбросий Чачуа с 8 голами в сезоне. «Карпаты» забивают в 5 последних матчах и выглядят уверенно даже на выезде, что делает их фаворитами против слабого соперника.

Факты о командах

«Левый Берег»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В среднем 0.40 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите
  • Забивает в 2 из 5 последних матчей

«Карпаты»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 2.40 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
3
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Карпаты
3 : 0
02.11.2024
Левый берег

Прогноз на матч «Левый Берег» – «Карпаты»

Исходя из текущей формы, «Карпаты» выглядят фаворитами. Команда стабильно забивает и демонстрирует отличную серию без поражений, тогда как «Левый Берег» продолжает буксовать и редко радует результативностью. Оборона хозяев даeт сбои, что при эффективной атаке «Карпат» может обернуться несколькими пропущенными мячами. Ожидается, что гости увезут победу, а игра пройдeт результативно – с голами обеих команд.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Карпаты» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Карпаты» больше 1.5 – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.8
Победа «Карпаты» – коэффициент 1.80
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Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Карпаты Левый берег
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