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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Левый берег
Карпаты - Левый берег: обзор матча 02 ноября 2024
Карпаты
02.11.2024, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Левый берег
71'
Е. Подлепенец
75'
О. Очеретко (П)
90+1'
А. Чачуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карпаты - Левый берег
ГОЛ! 3:0!
А. Чачуа
Пас отдал
О. Очеретко
90'
+1
Замена
О. Кузык
️️️️
О. Очеретко
90'
+1
Замена
Y. Tlumak
️️️️
А. Чачуа
90'
+1
Замена
S.
️️️️
I. Neves Alves
86'
79'
Замена
V. Voytsekhovskiy
️️️️
С. Сантос
79'
Замена
К. Приходько
️️️️
Е. Банада
ГОЛ с пенальти! 2:0!
О. Очеретко
75'
ГОЛ! 1:0!
Е. Подлепенец
Пас отдал
Д. Устименко
71'
62'
Замена
I. Kogut
️️️️
M. Kohut
62'
Замена
T. Halas
️️️️
O. Synytsia
46'
Замена
️️️️
Б. Кобзарь
30'
Желтая карточка
Р. Дедух
20'
Желтая карточка
В. Шаповал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
33
Артур Шах
ЦП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
6
Сидней Сантос
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
18
Руслан Дедух
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
33
Stênio
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Левый берег
23
Vadym Stashkiv
ВР
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
14
Andriy Spivakov
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
26
Taras Halas
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
4-3-1-2
12
Кемкин
4
Бабогло
47
Педросо
3
Адамюк
11
Мирошниченко
33
Шах
8
Чачуа
21
Альварес
27
Очеретко
9
12
Подлепенец
4-4-2
1
6
Сантос
50
5
Самар
13
Шаповал
44
Банада
19
96
18
Дедух
27
93
Кобзарь
8
Чачуа
20
20
8
Чачуа
27
Очеретко
17
Кузык
17
Кузык
27
Очеретко
9
33
33
9
44
Банада
29
Приходько
29
Приходько
44
Банада
6
Сантос
11
11
6
Сантос
19
17
17
19
96
26
26
96
Остались в запасе
Карпаты
Левый берег
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
23
Vadym Stashkiv
ВР
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Карпаты - Левый берег
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
0 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Анастасия Романюк
(Ивано-Франковск)
Стадион:
Украина
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