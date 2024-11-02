02.11.2024, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Украина. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Карпаты
Карпаты
4-3-1-2
12
Кемкин
4
Бабогло
47
Педросо
3
Адамюк
11
Мирошниченко
33
Шах
8
Чачуа
21
Альварес
27
Очеретко
9
12
Подлепенец
4-4-2
1
6
Сантос
50
5
Самар
13
Шаповал
44
Банада
19
96
18
Дедух
27
93
Кобзарь
8
Чачуа
20
20
8
Чачуа
27
Очеретко
17
Кузык
17
Кузык
27
Очеретко
9
33
33
9
44
Банада
29
Приходько
29
Приходько
44
Банада
6
Сантос
11
11
6
Сантос
19
17
17
19
96
26
26
96
Остались в запасе
Карпаты
Левый берег
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
23
Vadym Stashkiv
ВР
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Карпаты - Левый берег
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Левого берега», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»