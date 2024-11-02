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  • «Карпаты» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

«Карпаты» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 15:20
Карпаты
02.11.2024, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Левый берег
71' Е. Подлепенец 75' О. Очеретко (П) 90+1' А. Чачуа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
33
Артур Шах
ЦП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
6
Сидней Сантос
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
18
Руслан Дедух
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
33
Stênio
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Левый берег
23
Vadym Stashkiv
ВР
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
14
Andriy Spivakov
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
26
Taras Halas
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
4-3-1-2
12
Кемкин
4
Бабогло
47
Педросо
3
Адамюк
11
Мирошниченко
33
Шах
8
Чачуа
21
Альварес
27
Очеретко
9
12
Подлепенец
4-4-2
1
6
Сантос
50
5
Самар
13
Шаповал
44
Банада
19
96
18
Дедух
27
93
Кобзарь
8
Чачуа
20
20
8
Чачуа
27
Очеретко
17
Кузык
17
Кузык
27
Очеретко
9
33
33
9
44
Банада
29
Приходько
29
Приходько
44
Банада
6
Сантос
11
11
6
Сантос
19
17
17
19
96
26
26
96
Остались в запасе
Карпаты
Левый берег
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
23
Vadym Stashkiv
ВР
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Карпаты - Левый берег
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Левого берега», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Левый берег»

«Карпаты» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Левый берег Карпаты
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