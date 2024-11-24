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  • «Рух» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Рух» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 17:50
Рух
24.11.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Левый берег
45+1' Я. Карабин (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
6
Сидней Сантос
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Рух
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
10
Остап Притула
АП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Левый берег
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ледвий
92
Слюбик
44
Холод
29
Дидык
93
Роман
5
Сыч
19
Карабин
27
Федор
11
Квасница
95
Краснопир
7
Криспим
2-1-5-1-1
1
50
6
Сантос
97
Якимов
44
Банада
17
19
96
18
Дедух
11
27
92
Слюбик
6
Пидгурский
6
Пидгурский
92
Слюбик
7
Криспим
10
Притула
10
Притула
7
Криспим
27
Федор
11
Рунич
11
Рунич
27
Федор
95
Краснопир
70
Климчук
70
Климчук
95
Краснопир
11
Квасница
38
38
11
Квасница
44
Банада
14
14
44
Банада
17
45
45
17
11
26
26
11
19
93
Кобзарь
93
Кобзарь
19
Остались в запасе
Рух
Левый берег
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Рух - Левый берег
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Левого берега», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух»«Левый берег»

«Рух» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Левый берег Рух
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