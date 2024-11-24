24.11.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
4-1-2-1-2
1
Ледвий
92
Слюбик
44
Холод
29
Дидык
93
Роман
5
Сыч
19
Карабин
27
Федор
11
Квасница
95
Краснопир
7
Криспим
2-1-5-1-1
1
50
6
Сантос
97
Якимов
44
Банада
17
19
96
18
Дедух
11
27
92
Слюбик
6
Пидгурский
6
Пидгурский
92
Слюбик
7
Криспим
10
Притула
10
Притула
7
Криспим
27
Федор
11
Рунич
11
Рунич
27
Федор
95
Краснопир
70
Климчук
70
Климчук
95
Краснопир
11
Квасница
38
38
11
Квасница
44
Банада
14
14
44
Банада
17
45
45
17
11
26
26
11
19
93
Кобзарь
93
Кобзарь
19
Остались в запасе
Рух
Левый берег
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Рух - Левый берег
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Левого берега», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»