Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Левого берега», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Прямой эфир матча будет транслировать «Fonbet».