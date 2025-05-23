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  • «Оболонь» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

«Оболонь» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

23 мая 2025, 14:20
Оболонь
23.05.2025, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Левый берег
48' В. Груша
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
6
Сидней Сантос
ЛЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
96
Oleg Synytsia
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
17
Руслан Черненко
ЦП
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
АП
13
Игорь Мединский
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Левый берег
23
Vadym Stashkiv
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
29
Ким Приходько
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
4-2-3-1
31
95
Стасюк
37
Дубко
5
Курко
2
Карась
5
Приймак
44
Витенчук
77
Бычек
25
Груша
11
Грисьо
99
4-2-3-1
1
5
Самар
50
2
Соколов
6
Сантос
97
Якимов
25
Косовский
96
18
Дедух
19
38
5
Приймак
32
32
5
Приймак
11
Грисьо
55
Суханов
55
Суханов
11
Грисьо
5
Курко
10
Слободян
10
Слободян
5
Курко
77
Бычек
9
Устименко
9
Устименко
77
Бычек
99
9
Тарануха
9
Тарануха
99
19
10
10
19
2
Соколов
11
11
2
Соколов
96
7
Шастал
7
Шастал
96
25
Косовский
9
9
25
Косовский
93
Кобзарь
93
Кобзарь
Остались в запасе
Оболонь
Левый берег
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
70
Kiril Korkh
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
23
Vadym Stashkiv
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
29
Ким Приходько
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
26
Taras Halas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
70
Kiril Korkh
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
29
Ким Приходько
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
26
Taras Halas
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Оболонь - Левый берег
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Левого берега», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Левый берег»

«Оболонь» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Левый берег Оболонь
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