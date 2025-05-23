Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Левого берега», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 15:30 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».

Также игру будет транслировать «PARI».