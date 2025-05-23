23.05.2025, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Украина. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
4-2-3-1
31
95
Стасюк
37
Дубко
5
Курко
2
Карась
5
Приймак
44
Витенчук
77
Бычек
25
Груша
11
Грисьо
99
4-2-3-1
1
5
Самар
50
2
Соколов
6
Сантос
97
Якимов
25
Косовский
96
18
Дедух
19
38
5
Приймак
32
32
5
Приймак
11
Грисьо
55
Суханов
55
Суханов
11
Грисьо
5
Курко
10
Слободян
10
Слободян
5
Курко
77
Бычек
9
Устименко
9
Устименко
77
Бычек
99
9
Тарануха
9
Тарануха
99
19
10
10
19
2
Соколов
11
11
2
Соколов
96
7
Шастал
7
Шастал
96
25
Косовский
9
9
25
Косовский
93
Кобзарь
93
Кобзарь
Остались в запасе
Оболонь
Левый берег
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
70
Kiril Korkh
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
23
Vadym Stashkiv
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
29
Ким Приходько
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
26
Taras Halas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
70
Kiril Korkh
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
29
Ким Приходько
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
26
Taras Halas
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Оболонь - Левый берег
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Левого берега», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Левый берег»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»