01.03.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
4-3-1-2
1
Рудько
66
Карлос
4
44
6
8
28
Габелок
25
Когут
95
Мустафаев
9
77
4-1-3-2
1
13
Шаповал
50
2
Соколов
6
Сантос
25
Косовский
44
Банада
96
18
Дедух
7
Шастал
38
28
Габелок
6
Белошевский
6
Белошевский
28
Габелок
77
7
Тоиров
7
Тоиров
77
25
Когут
90
Шевцов
90
Шевцов
25
Когут
95
Мустафаев
11
Попов
11
Попов
95
Мустафаев
7
Шастал
19
19
7
Шастал
96
26
26
96
Остались в запасе
Черноморец
Левый берег
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
80
Anel Ryce
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
37
Roman Heresh
ЦФ
23
Vadym Stashkiv
ВР
29
Ким Приходько
ОП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
9
Andriy Riznyk
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
80
Anel Ryce
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
Остались в запасе
37
Roman Heresh
ЦФ
23
Vadym Stashkiv
ВР
29
Ким Приходько
ОП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
9
Andriy Riznyk
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Черноморец - Левый берег
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Левого берега», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Левый берег»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»