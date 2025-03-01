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  • «Черноморец» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«Черноморец» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 15:20
Черноморец
01.03.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Левый берег
21' Д. Шастал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
8
Jon Šporn
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
6
Сидней Сантос
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
6
Богдан Белошевский
ОП
80
Anel Ryce
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Левый берег
23
Vadym Stashkiv
ВР
29
Ким Приходько
ОП
19
Mykola Kohut
ЦП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
37
Roman Heresh
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
4-3-1-2
1
Рудько
66
Карлос
4
44
6
8
28
Габелок
25
Когут
95
Мустафаев
9
77
4-1-3-2
1
13
Шаповал
50
2
Соколов
6
Сантос
25
Косовский
44
Банада
96
18
Дедух
7
Шастал
38
28
Габелок
6
Белошевский
6
Белошевский
28
Габелок
77
7
Тоиров
7
Тоиров
77
25
Когут
90
Шевцов
90
Шевцов
25
Когут
95
Мустафаев
11
Попов
11
Попов
95
Мустафаев
7
Шастал
19
19
7
Шастал
96
26
26
96
Остались в запасе
Черноморец
Левый берег
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
80
Anel Ryce
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
37
Roman Heresh
ЦФ
23
Vadym Stashkiv
ВР
29
Ким Приходько
ОП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
9
Andriy Riznyk
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
80
Anel Ryce
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
Остались в запасе
37
Roman Heresh
ЦФ
23
Vadym Stashkiv
ВР
29
Ким Приходько
ОП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
9
Andriy Riznyk
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Черноморец - Левый берег
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Левого берега», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец»«Левый берег»

«Черноморец» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Левый берег Черноморец
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