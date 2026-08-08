Составы команд
Левый берег
Левый берег
3-2-1-2-2
12
Жмурко
6
Сантос
4
Бондаренко
13
97
Якимов
38
Челядин
44
Банада
15
Волошин
17
Воробчак
9
Боржес
7
Шастал
1-2-2-3-2
37
Яшков
50
19
Думанюк
25
Огарков
21
Беляев
8
Смирный
42
Пасич
20
Свитюха
7
Петряк
24
Овусу
22
Векляк
90
90
38
Челядин
22
22
38
Челядин
15
Волошин
10
10
15
Волошин
7
Шастал
11
Квасница
11
Квасница
7
Шастал
9
Боржес
21
21
9
Боржес
25
Огарков
17
17
25
Огарков
24
Овусу
9
Верли
9
Верли
24
Овусу
20
Свитюха
77
Бычек
77
Бычек
20
Свитюха
Остались в запасе
Левый берег
Кудровка
23
Александр Домолега
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Олег Соколов
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
37
Roman Heresh
ЦФ
Главный тренер
Александр Рябоконь
1
Kyrylo Lavuta
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
69
Yuriy Potimkov
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
14
K. Makosso
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
70
Demyan Yesin
ЦФ
6
Mykola Vechurko
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Олег Соколов
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
37
Roman Heresh
ЦФ
Остались в запасе
1
Kyrylo Lavuta
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
69
Yuriy Potimkov
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
14
K. Makosso
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
70
Demyan Yesin
ЦФ
6
Mykola Vechurko
ЦФ
Главный тренер
Александр Рябоконь
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Левый берег - Кудровка
4
Всего ударов по воротам
2
1
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Кудровки», 2-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 августа в 15:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»