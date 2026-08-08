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  • «Левый берег» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026

«Левый берег» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026

8 августа, 14:20
Левый берег
08.08.2026, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Кудровка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левый берег
12
Роман Жмурко
ВР
6
Сидней Сантос
ЛЗ
13
Ilya Kovalenko
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
38
Артем Челядин
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
17
Назарий Воробчак
ПВ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Венделл Боржес
ЦФ
Главный тренер
Александр Рябоконь
Кудровка
37
Антон Яшков
ВР
25
Николай Огарков
ЛАЗ
50
D. Semenov
ЦЗ
20
Денис Свитюха
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
19
Артур Думанюк
ОП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Левый берег
23
Александр Домолега
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Олег Соколов
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
90
Nicholas Osei Bonsu
ЦП
22
Vitalii Tishchenko
ЦП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
37
Roman Heresh
ЦФ
21
N. Voloshyn
ЦФ
Кудровка
1
Kyrylo Lavuta
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
69
Yuriy Potimkov
ЦЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
14
K. Makosso
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
70
Demyan Yesin
ЦФ
6
Mykola Vechurko
ЦФ
3-2-1-2-2
12
Жмурко
6
Сантос
4
Бондаренко
13
97
Якимов
38
Челядин
44
Банада
15
Волошин
17
Воробчак
9
Боржес
7
Шастал
1-2-2-3-2
37
Яшков
50
19
Думанюк
25
Огарков
21
Беляев
8
Смирный
42
Пасич
20
Свитюха
7
Петряк
24
Овусу
22
Векляк
90
90
38
Челядин
22
22
38
Челядин
15
Волошин
10
10
15
Волошин
7
Шастал
11
Квасница
11
Квасница
7
Шастал
9
Боржес
21
21
9
Боржес
25
Огарков
17
17
25
Огарков
24
Овусу
9
Верли
9
Верли
24
Овусу
20
Свитюха
77
Бычек
77
Бычек
20
Свитюха
Остались в запасе
Левый берег
Кудровка
23
Александр Домолега
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Олег Соколов
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
37
Roman Heresh
ЦФ
Главный тренер
Александр Рябоконь
1
Kyrylo Lavuta
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
69
Yuriy Potimkov
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
14
K. Makosso
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
70
Demyan Yesin
ЦФ
6
Mykola Vechurko
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Олег Соколов
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
37
Roman Heresh
ЦФ
Остались в запасе
1
Kyrylo Lavuta
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
69
Yuriy Potimkov
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
14
K. Makosso
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
70
Demyan Yesin
ЦФ
6
Mykola Vechurko
ЦФ
Главный тренер
Александр Рябоконь
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Левый берег - Кудровка
4
Всего ударов по воротам
2
1
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Кудровки», 2-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 августа в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Кудровка»

«Левый берег» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кудровка Левый берег
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