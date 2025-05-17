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Прогноз на точный счет матча «Левый берег» – «Рух»: Премьер-лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 13:20
Левый берег - Рух
18 мая 2025, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 29 тур
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6.70
Точный счёт 1:2 в пользу «Руха»
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18 мая на стадионе «Livyi Bereh» состоится матч 29-го тура Премьер-лиги между командами «Левый берег» и «Рух». Хозяева находятся в зоне вылета и борются за выживание, в то время как гости из Львова продолжают борьбу за попадание в еврокубки. Для обеих команд этот матч имеет принципиальное значение, а его исход может повлиять на распределение мест в турнирной таблице.

«Левый берег»

Команда проводит крайне неудачный отрезок – четыре поражения подряд, 12 пропущенных мячей в пяти последних турах и серия из девяти матчей без «сухих» ворот. Защитные редуты «Левого берега» испытывают постоянное давление, а игра в обороне – главный слабый элемент команды. Даже несмотря на неплохую реализацию (пять мячей за пять туров), коллектив не может компенсировать системные проблемы в защите.

Ключевая угроза в атаке – форвард Сидней, но он часто остаeтся изолирован от мяча из-за дефицита креативных действий в полузащите. Учитывая психологическое давление и растущую турнирную тревожность, «Левому берегу» будет крайне сложно сыграть организованно против команды, находящейся в более стабильной форме.

«Рух»

Львовяне продолжают демонстрировать качественную и собранную игру. Команда не проигрывает три тура подряд, а в последних пяти матчах набрала восемь очков. В нападении действует довольно прагматично – шесть голов за пять матчей, при этом оборона стабильно выдерживает нагрузки (всего пять пропущенных).

Главный бомбардир Ярослав Карабин остаeтся важнейшим элементом атакующей линии. «Рух» показывает зрелый футбол и умеет пользоваться ошибками соперника, особенно против клубов с нестабильной обороной. Структурированная модель игры и дисциплина позволяют львовянам эффективно набирать очки в матчах против команд из нижней части таблицы.

Факты о командах:

«Левый берег»

  • Проиграл 4 последних матча
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • В среднем пропускает 2.40 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч

«Рух»

  • Не проигрывает в 3 последних турах
  • В среднем забивает 1.20 гола за матч
  • Пропускает 1.00 гола за игру
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Рух
1 : 0
24.11.2024
Левый берег

Прогноз на матч «Левый берег» – «Рух»

Форма и структура игры «Руха» значительно превосходят текущие показатели «Левого берега». Львовяне уверенно чувствуют себя в матчах с командами с уязвимой обороной, а сами действуют слаженно и дисциплинированно. Проблемы хозяев в обороне, высокая пропускаемость и психологическое давление делают их уязвимыми. «Рух» может извлечь выгоду из хаоса в защитных порядках «Левого берега» и добыть победу с минимальным преимуществом.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Руха».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Руха» – коэффициент 6.70
  • Победа «Руха» – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

6.70
Точный счёт 1:2 в пользу «Руха»
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Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Рух Левый берег
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