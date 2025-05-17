18 мая на стадионе «Livyi Bereh» состоится матч 29-го тура Премьер-лиги между командами «Левый берег» и «Рух». Хозяева находятся в зоне вылета и борются за выживание, в то время как гости из Львова продолжают борьбу за попадание в еврокубки. Для обеих команд этот матч имеет принципиальное значение, а его исход может повлиять на распределение мест в турнирной таблице.

«Левый берег»

Команда проводит крайне неудачный отрезок – четыре поражения подряд, 12 пропущенных мячей в пяти последних турах и серия из девяти матчей без «сухих» ворот. Защитные редуты «Левого берега» испытывают постоянное давление, а игра в обороне – главный слабый элемент команды. Даже несмотря на неплохую реализацию (пять мячей за пять туров), коллектив не может компенсировать системные проблемы в защите.

Ключевая угроза в атаке – форвард Сидней, но он часто остаeтся изолирован от мяча из-за дефицита креативных действий в полузащите. Учитывая психологическое давление и растущую турнирную тревожность, «Левому берегу» будет крайне сложно сыграть организованно против команды, находящейся в более стабильной форме.

«Рух»

Львовяне продолжают демонстрировать качественную и собранную игру. Команда не проигрывает три тура подряд, а в последних пяти матчах набрала восемь очков. В нападении действует довольно прагматично – шесть голов за пять матчей, при этом оборона стабильно выдерживает нагрузки (всего пять пропущенных).

Главный бомбардир Ярослав Карабин остаeтся важнейшим элементом атакующей линии. «Рух» показывает зрелый футбол и умеет пользоваться ошибками соперника, особенно против клубов с нестабильной обороной. Структурированная модель игры и дисциплина позволяют львовянам эффективно набирать очки в матчах против команд из нижней части таблицы.

Факты о командах:

«Левый берег»

Проиграл 4 последних матча

Пропускает в 9 последних матчах

В среднем пропускает 2.40 гола за игру

Забивает в среднем 1.00 гола за матч

«Рух»

Не проигрывает в 3 последних турах

В среднем забивает 1.20 гола за матч

Пропускает 1.00 гола за игру

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Украина. Премьер-лига, 14 тур Рух 1 : 0 Левый берег

Прогноз на матч «Левый берег» – «Рух»

Форма и структура игры «Руха» значительно превосходят текущие показатели «Левого берега». Львовяне уверенно чувствуют себя в матчах с командами с уязвимой обороной, а сами действуют слаженно и дисциплинированно. Проблемы хозяев в обороне, высокая пропускаемость и психологическое давление делают их уязвимыми. «Рух» может извлечь выгоду из хаоса в защитных порядках «Левого берега» и добыть победу с минимальным преимуществом.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Руха».

Рекомендованные ставки: