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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Левый берег
Рух - Левый берег: обзор матча 24 ноября 2024
Рух
24.11.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Левый берег
45+1'
Я. Карабин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Левый берег
85'
Замена
Б. Кобзарь
️️️️
M. Kohut
Замена
В. Рунич
️️️️
О. Федор
80'
Замена
A. Plumain
️️️️
И. Квасница
80'
78'
Замена
R. Nepeypiev
️️️️
I. Kogut
78'
Замена
T. Halas
️️️️
V. Voytsekhovskiy
Желтая карточка
В. Роман
68'
Замена
Ю. Климчук
️️️️
И. Краснопир
67'
Замена
О. Притула
️️️️
К. Криспим
67'
58'
Желтая карточка
Р. Дедух
58'
Желтая карточка
D. Semenov
Замена
Д. Пидгурский
️️️️
Б. Слюбик
52'
Желтая карточка
Б. Слюбик
46'
46'
Замена
A. Spivakov
️️️️
Е. Банада
46'
Замена
️️️️
O. Synytsia
Желтая карточка
Р. Дидык
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Карабин
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
6
Сидней Сантос
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Рух
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
10
Остап Притула
АП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Левый берег
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ледвий
92
Слюбик
44
Холод
29
Дидык
93
Роман
5
Сыч
19
Карабин
27
Федор
11
Квасница
95
Краснопир
7
Криспим
2-1-5-1-1
1
50
6
Сантос
97
Якимов
44
Банада
17
19
96
18
Дедух
11
27
92
Слюбик
6
Пидгурский
6
Пидгурский
92
Слюбик
7
Криспим
10
Притула
10
Притула
7
Криспим
27
Федор
11
Рунич
11
Рунич
27
Федор
95
Краснопир
70
Климчук
70
Климчук
95
Краснопир
11
Квасница
38
38
11
Квасница
44
Банада
14
14
44
Банада
17
45
45
17
11
26
26
11
19
93
Кобзарь
93
Кобзарь
19
Остались в запасе
Рух
Левый берег
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Рух - Левый берег
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шурман
(Киевская обл.)
Стадион:
Скиф
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