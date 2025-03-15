07.05.2025, среда, 13:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
43
Ihor Omelchenko
ВР
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
85
Алексей Пличко
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
4-1-3-4
30
Клищук
17
Кузик
6
Конате
3
Романчук
23
Дибанго
11
Вакулко
7
Микитишин
9
Твердохлеб
77
Понедельник
23
Илич
7
Соса
77
Мендоза
10
Хомченовский
3-2-4-2
1
2
Соколов
50
13
Шаповал
97
Якимов
25
Косовский
96
44
Банада
18
Дедух
17
7
Шастал
38
77
Понедельник
25
Бандейра
25
Бандейра
77
Понедельник
7
Микитишин
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
Микитишин
23
Илич
14
Лунев
14
Лунев
23
Илич
13
Шаповал
6
Сантос
6
Сантос
13
Шаповал
25
Косовский
29
Приходько
29
Приходько
25
Косовский
17
11
11
17
96
10
10
96
7
Шастал
26
26
7
Шастал
Остались в запасе
Кривбасс
Левый берег
85
Алексей Пличко
ПВ
43
Ihor Omelchenko
ВР
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
20
Максим Задерака
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
23
Vadym Stashkiv
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
19
Mykola Kohut
ЦП
9
Andriy Riznyk
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
85
Алексей Пличко
ПВ
43
Ihor Omelchenko
ВР
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
20
Максим Задерака
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
19
Mykola Kohut
ЦП
9
Andriy Riznyk
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Кривбасс - Левый берег
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Левого берега», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Левый берег»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»