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  • «Кривбасс» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Кривбасс» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 15:20
Кривбасс
07.05.2025, среда, 13:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Левый берег
27' Д. Кузик 47' Е. Твердохлеб 69' Д. Соса 90' Е. Твердохлеб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
17
Ivan Kogut
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Кривбасс
43
Ihor Omelchenko
ВР
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
85
Алексей Пличко
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Левый берег
23
Vadym Stashkiv
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
6
Сидней Сантос
ЛЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
9
Andriy Riznyk
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
4-1-3-4
30
Клищук
17
Кузик
6
Конате
3
Романчук
23
Дибанго
11
Вакулко
7
Микитишин
9
Твердохлеб
77
Понедельник
23
Илич
7
Соса
77
Мендоза
10
Хомченовский
3-2-4-2
1
2
Соколов
50
13
Шаповал
97
Якимов
25
Косовский
96
44
Банада
18
Дедух
17
7
Шастал
38
77
Понедельник
25
Бандейра
25
Бандейра
77
Понедельник
7
Микитишин
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
Микитишин
23
Илич
14
Лунев
14
Лунев
23
Илич
13
Шаповал
6
Сантос
6
Сантос
13
Шаповал
25
Косовский
29
Приходько
29
Приходько
25
Косовский
17
11
11
17
96
10
10
96
7
Шастал
26
26
7
Шастал
Остались в запасе
Кривбасс
Левый берег
85
Алексей Пличко
ПВ
43
Ihor Omelchenko
ВР
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
20
Максим Задерака
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
23
Vadym Stashkiv
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
19
Mykola Kohut
ЦП
9
Andriy Riznyk
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
85
Алексей Пличко
ПВ
43
Ihor Omelchenko
ВР
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
20
Максим Задерака
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
19
Mykola Kohut
ЦП
9
Andriy Riznyk
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Кривбасс - Левый берег
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Левого берега», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс»«Левый берег»

«Кривбасс» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Левый берег Кривбасс
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