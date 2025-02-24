24.02.2025, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
Левый берег
23
Vadym Stashkiv
ВР
23
Illia Karavashchenko
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
2
Олег Соколов
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
8
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
26
Taras Halas
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
10
Andriy Riznyk
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
4-2-3-1
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
8
Крыськив
10
Педриньо
11
Кевин
19
Бондаренко
9
Швед
2
Траоре
3-4-3
1
6
Сантос
50
13
Шаповал
18
Дедух
96
19
17
7
Шастал
38
27
16
Азарови
13
Энрике
13
Энрике
16
Азарови
10
Педриньо
29
Назарина
29
Назарина
10
Педриньо
2
Траоре
9
Элиас
9
Элиас
2
Траоре
19
29
Приходько
29
Приходько
19
17
26
26
17
96
9
9
96
Остались в запасе
Шахтер
Левый берег
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
23
Vadym Stashkiv
ВР
23
Illia Karavashchenko
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
2
Олег Соколов
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
8
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
10
Andriy Riznyk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
23
Illia Karavashchenko
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
2
Олег Соколов
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
8
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
10
Andriy Riznyk
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Шахтер - Левый берег
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Левого берега», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Заря»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»