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  • «Шахтер» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

«Шахтер» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

24 февраля 2025, 17:50
Шахтер
24.02.2025, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Левый берег
61' М. Швед
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
6
Сидней Сантос
ЛЗ
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
17
Ivan Kogut
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
24
Виктор Цуканов
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Левый берег
23
Vadym Stashkiv
ВР
23
Illia Karavashchenko
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
2
Олег Соколов
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
8
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
26
Taras Halas
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
10
Andriy Riznyk
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
4-2-3-1
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
8
Крыськив
10
Педриньо
11
Кевин
19
Бондаренко
9
Швед
2
Траоре
3-4-3
1
6
Сантос
50
13
Шаповал
18
Дедух
96
19
17
7
Шастал
38
27
16
Азарови
13
Энрике
13
Энрике
16
Азарови
10
Педриньо
29
Назарина
29
Назарина
10
Педриньо
2
Траоре
9
Элиас
9
Элиас
2
Траоре
19
29
Приходько
29
Приходько
19
17
26
26
17
96
9
9
96
Остались в запасе
Шахтер
Левый берег
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
23
Vadym Stashkiv
ВР
23
Illia Karavashchenko
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
2
Олег Соколов
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
8
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
10
Andriy Riznyk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
Остались в запасе
23
Vadym Stashkiv
ВР
23
Illia Karavashchenko
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
2
Олег Соколов
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
8
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
10
Andriy Riznyk
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Шахтер - Левый берег
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Левого берега», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Заря»

«Шахтер» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Левый берег Шахтер
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