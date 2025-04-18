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«Левый берег» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.30

18 апреля 2025 14:00
Левый берег - Полесье
19 апр. 2025, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 25 тур
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2.3
Победа «Полесье» – коэффициент 2.30
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19 апреля на стадионе «Stadion Livyi Bereh» состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Левый берег» примет «Полесье». Для обеих команд эта игра будет важной в контексте их позиций в турнирной таблице. «Левый берег» в последние недели испытывает проблемы, а «Полесье» находится в отличной форме и будет явным фаворитом встречи.

«Левый берег»

«Левый берег» занимает 13-е место с 22 очками, но в последние матчи команда забивает в каждом из последних игр. Однако оборона продолжает пропускать, что снижает их шансы на победу. В последних 5 играх команда забила всего 2 гола, что говорит о проблемах в атаке. «Левый берег» проигрывает в 4 из 5 последних матчей и пропускает в среднем 1.40 гола за игру. Несмотря на трудности, команда продолжает бороться за очки, и на своeм стадионе будет стремиться набрать максимальное количество.

«Полесье»

«Полесье» на данный момент занимает 4-е место с 41 очком и выглядит очень уверенно. Команда не проигрывает в последних 5 играх и продолжает показывать отличную игру в атаке, забивая в среднем 1 гол за матч. В последних 5 играх команда пропустила всего 1 гол, что подчеркивает их солидную оборону. Лучший бомбардир «Полесья» – Алексей Гуцуляк с 12 голами, который продолжает стабильно выполнять свою роль в атаке. Команда в хорошей форме, и несмотря на выездной матч, «Полесье» должно быть фаворитом в этой встрече.

Факты о командах

«Левый берег»

  • В последних 5 играх: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения
  • В среднем 0.40 гола за игру, 1.40 – пропущенных
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • Лидер атаки: Амбросий Чачуа – 2 гола в 5 последних матчах

«Полесье»

  • В последних 5 играх: 3 победы, 2 ничьи
  • В среднем 1.00 гола за игру, 0.20 – пропущенных
  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Лидер атаки: Алексей Гуцуляк – 12 голов в 27 матчах

Личные встречи
0% (0)
100% (2)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
0.5
В среднем за матч
0.5
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Левый берег
1 : 1
19.04.2025
Полесье
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
0 : 0
19.10.2024
Левый берег

Прогноз на матч «Левый берег» – «Полесье»

Несмотря на борьбу «Левого берега», его проблемы в атаке и обороне делают команду слабым соперником для «Полесья», которое сейчас демонстрирует отличные результаты как в атаке, так и в обороне. «Полесье» выглядит фаворитом встречи, особенно с учeтом их стабильной игры в последних матчах и хорошей обороны, которая позволит им не пропустить от «Левого берега». Ожидается, что «Полесье» забьeт в этом матче и продолжит свою беспроигрышную серию. «Левый берег» может забить, но вряд ли им удастся навязать борьбу такому сильному сопернику.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Полесье» – коэффициент 2.30
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00

2.3
Победа «Полесье» – коэффициент 2.30
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Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Полесье Левый берег
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