«Левый берег» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.30

19 апреля на стадионе «Stadion Livyi Bereh» состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Левый берег» примет «Полесье». Для обеих команд эта игра будет важной в контексте их позиций в турнирной таблице. «Левый берег» в последние недели испытывает проблемы, а «Полесье» находится в отличной форме и будет явным фаворитом встречи.

«Левый берег»

«Левый берег» занимает 13-е место с 22 очками, но в последние матчи команда забивает в каждом из последних игр. Однако оборона продолжает пропускать, что снижает их шансы на победу. В последних 5 играх команда забила всего 2 гола, что говорит о проблемах в атаке. «Левый берег» проигрывает в 4 из 5 последних матчей и пропускает в среднем 1.40 гола за игру. Несмотря на трудности, команда продолжает бороться за очки, и на своeм стадионе будет стремиться набрать максимальное количество.

«Полесье»

«Полесье» на данный момент занимает 4-е место с 41 очком и выглядит очень уверенно. Команда не проигрывает в последних 5 играх и продолжает показывать отличную игру в атаке, забивая в среднем 1 гол за матч. В последних 5 играх команда пропустила всего 1 гол, что подчеркивает их солидную оборону. Лучший бомбардир «Полесья» – Алексей Гуцуляк с 12 голами, который продолжает стабильно выполнять свою роль в атаке. Команда в хорошей форме, и несмотря на выездной матч, «Полесье» должно быть фаворитом в этой встрече.

Факты о командах

«Левый берег»

В последних 5 играх: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

В среднем 0.40 гола за игру, 1.40 – пропущенных

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Лидер атаки: Амбросий Чачуа – 2 гола в 5 последних матчах

«Полесье»

В последних 5 играх: 3 победы, 2 ничьи

В среднем 1.00 гола за игру, 0.20 – пропущенных

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

Лидер атаки: Алексей Гуцуляк – 12 голов в 27 матчах

Личные встречи 0% (0) 100% (2) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 0.5 В среднем за матч 0.5 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Украина. Премьер-лига, 25 тур Левый берег 1 : 1 Полесье Украина. Премьер-лига, 10 тур Полесье 0 : 0 Левый берег

Прогноз на матч «Левый берег» – «Полесье»

Несмотря на борьбу «Левого берега», его проблемы в атаке и обороне делают команду слабым соперником для «Полесья», которое сейчас демонстрирует отличные результаты как в атаке, так и в обороне. «Полесье» выглядит фаворитом встречи, особенно с учeтом их стабильной игры в последних матчах и хорошей обороны, которая позволит им не пропустить от «Левого берега». Ожидается, что «Полесье» забьeт в этом матче и продолжит свою беспроигрышную серию. «Левый берег» может забить, но вряд ли им удастся навязать борьбу такому сильному сопернику.

Рекомендованные ставки