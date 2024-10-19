Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Левый берег
Полесье - Левый берег: обзор матча 19 октября 2024
Полесье
19.10.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Левый берег
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Левый берег
Замена
А. Смоляков
️️️️
Б. Крушинский
81'
81'
Замена
V. Voytsekhovskiy
️️️️
O. Synytsia
81'
Замена
К. Приходько
️️️️
A. Spivakov
Желтая карточка
Э. Сарапий
70'
Желтая карточка
Т. Коста
67'
65'
Замена
M. Kohut
️️️️
I. Kogut
Желтая карточка
Б. Крушинский
64'
Замена
J. Vialle
️️️️
Д. Шастал
57'
54'
Желтая карточка
В. Шаповал
4'
Желтая карточка
A. Spivakov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
6
Сидней Сантос
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
36
Artem Korzh
ЦП
36
Artem Korzh
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Левый берег
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Волынец
15
Михайличенко
77
Кушниренко
55
Крушинский
44
Чоботенко
5
Сарапий
6
Коста
30
Леднев
7
Назаренко
9
Эрнандес
7
Шастал
4-1-4-1
1
2
Соколов
6
Сантос
50
13
Шаповал
97
Якимов
17
96
18
Дедух
14
38
55
Крушинский
29
Смоляков
29
Смоляков
55
Крушинский
7
Шастал
34
34
7
Шастал
14
29
Приходько
29
Приходько
14
96
11
11
96
17
19
19
17
Остались в запасе
Полесье
Левый берег
1
Олег Кудрик
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
36
Artem Korzh
ЦП
36
Artem Korzh
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
36
Artem Korzh
ЦП
36
Artem Korzh
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Полесье - Левый берег
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Oleksandr Kalonov, Ukraine
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Полесье
Левый берег
«Карпаты» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
17:50
УПЛ: шансы «Карпат» и «Полесья» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:39
«Левый Берег» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
«Карпаты» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
17:50
УПЛ: шансы «Карпат» и «Полесья» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:39
«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «ЛНЗ» и «Полесья» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Левый Берег» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Оболони» и «Левого берега» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Левый Берег» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+