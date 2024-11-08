Составы команд
Левый берег
Левый берег
2-3-2-3
1
6
Сантос
50
29
Приходько
25
Косовский
97
Якимов
17
11
26
38
27
3-3-1-3
12
Паламарчук
2
23
Шершень
4
Виливальд
10
20
Волохатый
11
Пятов
33
Мысык
99
59
29
Белоцерковец
26
96
96
26
17
19
19
17
29
Приходько
14
14
29
Приходько
93
Кобзарь
93
Кобзарь
11
45
45
11
10
26
Лосенко
26
Лосенко
10
59
97
Резепов
97
Резепов
59
11
Пятов
19
19
11
Пятов
29
Белоцерковец
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
29
Белоцерковец
Остались в запасе
Левый берег
Ингулец
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
Главный тренер
Виталий Первак
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Левый берег - Ингулец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Ингульца», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»