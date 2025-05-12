12.05.2025, понедельник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Украина. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ингулец
Ингулец
3-5-2
12
Паламарчук
4
2
17
26
Лосенко
20
11
Пятов
13
88
27
99
4-4-2
1
13
Шаповал
2
50
6
Сантос
96
10
44
Банада
18
Дедух
38
7
Шастал
11
Пятов
10
10
11
Пятов
26
Лосенко
42
42
26
Лосенко
99
19
19
99
2
11
11
2
96
26
26
96
Остались в запасе
Ингулец
Левый берег
36
Антон Жилкин
ВР
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
87
Maksym Skorokhod
ЦП
97
Nazar Popov
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
55
Mykyta Dzen
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
23
Illia Karavashchenko
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
17
Ivan Kogut
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
9
Andriy Riznyk
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
87
Maksym Skorokhod
ЦП
97
Nazar Popov
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
55
Mykyta Dzen
ЦФ
Остались в запасе
23
Illia Karavashchenko
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
17
Ivan Kogut
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
9
Andriy Riznyk
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Ингулец - Левый берег
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «Левого берега», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец» – «Александрия»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»