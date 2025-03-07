07.03.2025, пятница, 14:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Украина. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Левый берег
Левый берег
3-1-4-2
1
13
Шаповал
50
2
Соколов
25
Косовский
44
Банада
96
19
18
Дедух
7
Шастал
38
3-2-2-2-1
23
3
Вовченко
44
Чечер
5
Шевченко
29
Кучеров
14
Харатин
27
27
Куция
11
Дахновский
77
Шарай
89
Гайдучик
19
11
11
19
93
Кобзарь
93
Кобзарь
7
Шастал
26
26
7
Шастал
96
9
9
96
27
Куция
17
Протасевич
17
Протасевич
27
Куция
27
7
Степанюк
7
Степанюк
27
44
Чечер
8
Кльоц
8
Кльоц
44
Чечер
5
Шевченко
2
Смиян
2
Смиян
5
Шевченко
77
Шарай
99
Кампос
99
Кампос
77
Шарай
Остались в запасе
Левый берег
Верес
23
Илья Караващенко
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
29
Ким Приходько
ОП
17
Ivan Kogut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
23
Илья Караващенко
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
29
Ким Приходько
ОП
17
Ivan Kogut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Левый берег - Верес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Вереса», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Верес»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»