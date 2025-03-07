Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Вереса», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 14:00 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».

Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».