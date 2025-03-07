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  • «Левый берег» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

«Левый берег» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

7 марта 2025, 12:50
Левый берег
07.03.2025, пятница, 14:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Верес
11' С. Вовченко (АГ) 59' Д. Шастал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
27
Георгий Куция
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Левый берег
23
Илья Караващенко
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
29
Ким Приходько
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
2
Максим Смиян
АП
99
Луан Кампос
ПВ
3-1-4-2
1
13
Шаповал
50
2
Соколов
25
Косовский
44
Банада
96
19
18
Дедух
7
Шастал
38
3-2-2-2-1
23
3
Вовченко
44
Чечер
5
Шевченко
29
Кучеров
14
Харатин
27
27
Куция
11
Дахновский
77
Шарай
89
Гайдучик
19
11
11
19
93
Кобзарь
93
Кобзарь
7
Шастал
26
26
7
Шастал
96
9
9
96
27
Куция
17
Протасевич
17
Протасевич
27
Куция
27
7
Степанюк
7
Степанюк
27
44
Чечер
8
Кльоц
8
Кльоц
44
Чечер
5
Шевченко
2
Смиян
2
Смиян
5
Шевченко
77
Шарай
99
Кампос
99
Кампос
77
Шарай
Остались в запасе
Левый берег
Верес
23
Илья Караващенко
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
29
Ким Приходько
ОП
17
Ivan Kogut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
23
Илья Караващенко
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
29
Ким Приходько
ОП
17
Ivan Kogut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Левый берег - Верес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Вереса», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег»«Верес»

«Левый берег» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Левый берег
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