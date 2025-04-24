25 апреля на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве «Заря» примет «Левый берег» в рамках 26 тура украинской Премьер-лиги. Хозяева ведут борьбу за топ-8, тогда как гости пытаются сохранить прописку в элите. Обе команды далеки от оптимальной формы, но разница в классе и подборе игроков делает «Зарю» фаворитом матча. Вопрос в том, сможет ли «Левый берег» навязать борьбу и реализовать немногочисленные моменты.

«Заря»

«Заря» занимает 8-е место с 32 очками и переживает непростой период. Команда проиграла три последних матча с общей разницей мячей 2:8 и пропускает уже 8 игр подряд. За 5 последних туров «Заря» забила 5 голов (1.0 в среднем), пропустив при этом 10 (2.0 за игру). Основная проблема команды – оборона, где наблюдается потеря концентрации и систематические ошибки. Надежда – Петар Мичин, на счету которого уже 8 мячей.

«Левый берег»

Гости идут на 13-м месте с 23 очками и не побеждают уже 5 матчей подряд. Проблемы в атаке выражаются в одном забитом мяче за 5 последних игр (0.2 за игру), а оборона также даeт сбои – 8 пропущенных мячей (1.6 в среднем). Команда пропускает в каждом из последних 5 матчей, при этом лучший бомбардир – R. Dedukh, у которого всего 3 гола. В текущем виде «Левый берег» имеет слишком мало аргументов, чтобы рассчитывать на очки в игре с более опытным соперником.

Факты о командах

«Заря»

Пропускает в 8 матчах подряд

В последних 5 матчах: 5 забито, 10 пропущено

В среднем: 1.0 гола за матч в атаке, 2.0 – в обороне

«Левый берег»

Не выигрывает 5 матчей

Пропускает в 5 матчах подряд

В последних 5 матчах: 1 забито, 8 пропущено

В среднем: 0.2 гола за матч в атаке, 1.6 – в обороне

Личные встречи 100% (2) 0% (0) 0% (0) 4 Забитых мячей 1 2 В среднем за матч 0.5 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:1 Украина. Премьер-лига, 26 тур Заря 2 : 1 Левый берег Украина. Премьер-лига, 11 тур Левый берег 0 : 2 Заря

Прогноз на матч

«Заря» хоть и не блистает в обороне, но атакующий потенциал, класс исполнителей и домашний фактор делают еe фаворитом встречи. «Левый берег» мало забивает и слабо защищается, что даeт «Заре» возможность доминировать. Ожидается низовой матч с преимуществом хозяев. Победа «Зари» и чистые ворота выглядят наиболее логичными исходами.

Рекомендованные ставки