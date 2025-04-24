25 апреля на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве «Заря» примет «Левый берег» в рамках 26 тура украинской Премьер-лиги. Хозяева ведут борьбу за топ-8, тогда как гости пытаются сохранить прописку в элите. Обе команды далеки от оптимальной формы, но разница в классе и подборе игроков делает «Зарю» фаворитом матча. Вопрос в том, сможет ли «Левый берег» навязать борьбу и реализовать немногочисленные моменты.
«Заря»
«Заря» занимает 8-е место с 32 очками и переживает непростой период. Команда проиграла три последних матча с общей разницей мячей 2:8 и пропускает уже 8 игр подряд. За 5 последних туров «Заря» забила 5 голов (1.0 в среднем), пропустив при этом 10 (2.0 за игру). Основная проблема команды – оборона, где наблюдается потеря концентрации и систематические ошибки. Надежда – Петар Мичин, на счету которого уже 8 мячей.
«Левый берег»
Гости идут на 13-м месте с 23 очками и не побеждают уже 5 матчей подряд. Проблемы в атаке выражаются в одном забитом мяче за 5 последних игр (0.2 за игру), а оборона также даeт сбои – 8 пропущенных мячей (1.6 в среднем). Команда пропускает в каждом из последних 5 матчей, при этом лучший бомбардир – R. Dedukh, у которого всего 3 гола. В текущем виде «Левый берег» имеет слишком мало аргументов, чтобы рассчитывать на очки в игре с более опытным соперником.
Факты о командах
«Заря»
- Пропускает в 8 матчах подряд
- В последних 5 матчах: 5 забито, 10 пропущено
- В среднем: 1.0 гола за матч в атаке, 2.0 – в обороне
«Левый берег»
- Не выигрывает 5 матчей
- Пропускает в 5 матчах подряд
- В последних 5 матчах: 1 забито, 8 пропущено
- В среднем: 0.2 гола за матч в атаке, 1.6 – в обороне
Прогноз на матч
«Заря» хоть и не блистает в обороне, но атакующий потенциал, класс исполнителей и домашний фактор делают еe фаворитом встречи. «Левый берег» мало забивает и слабо защищается, что даeт «Заре» возможность доминировать. Ожидается низовой матч с преимуществом хозяев. Победа «Зари» и чистые ворота выглядят наиболее логичными исходами.
Рекомендованные ставки
- Победа «Зари» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Левого берега» меньше 1 – коэффициент 1.70
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90