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«Заря» – «Левый берег»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

24 апреля 2025 9:35
Заря - Левый берег
25 апр. 2025, пятница 18:00 | Украина. Премьер-лига, 26 тур
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1.9
Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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25 апреля на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве «Заря» примет «Левый берег» в рамках 26 тура украинской Премьер-лиги. Хозяева ведут борьбу за топ-8, тогда как гости пытаются сохранить прописку в элите. Обе команды далеки от оптимальной формы, но разница в классе и подборе игроков делает «Зарю» фаворитом матча. Вопрос в том, сможет ли «Левый берег» навязать борьбу и реализовать немногочисленные моменты.

«Заря»

«Заря» занимает 8-е место с 32 очками и переживает непростой период. Команда проиграла три последних матча с общей разницей мячей 2:8 и пропускает уже 8 игр подряд. За 5 последних туров «Заря» забила 5 голов (1.0 в среднем), пропустив при этом 10 (2.0 за игру). Основная проблема команды – оборона, где наблюдается потеря концентрации и систематические ошибки. Надежда – Петар Мичин, на счету которого уже 8 мячей.

«Левый берег»

Гости идут на 13-м месте с 23 очками и не побеждают уже 5 матчей подряд. Проблемы в атаке выражаются в одном забитом мяче за 5 последних игр (0.2 за игру), а оборона также даeт сбои – 8 пропущенных мячей (1.6 в среднем). Команда пропускает в каждом из последних 5 матчей, при этом лучший бомбардир – R. Dedukh, у которого всего 3 гола. В текущем виде «Левый берег» имеет слишком мало аргументов, чтобы рассчитывать на очки в игре с более опытным соперником.

Факты о командах

«Заря»

  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 5 забито, 10 пропущено
  • В среднем: 1.0 гола за матч в атаке, 2.0 – в обороне

«Левый берег»

  • Не выигрывает 5 матчей
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 1 забито, 8 пропущено
  • В среднем: 0.2 гола за матч в атаке, 1.6 – в обороне

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Заря
2 : 1
25.04.2025
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Левый берег
0 : 2
27.10.2024
Заря

Прогноз на матч

«Заря» хоть и не блистает в обороне, но атакующий потенциал, класс исполнителей и домашний фактор делают еe фаворитом встречи. «Левый берег» мало забивает и слабо защищается, что даeт «Заре» возможность доминировать. Ожидается низовой матч с преимуществом хозяев. Победа «Зари» и чистые ворота выглядят наиболее логичными исходами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зари» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Левого берега» меньше 1 – коэффициент 1.70
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.9
Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Левый берег Заря
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