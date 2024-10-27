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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Левый берег - Заря
Левый берег - Заря: обзор матча 27 октября 2024
Левый берег
27.10.2024, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Заря
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Левый берег - Заря
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
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Левый берег
Заря
«Оболонь» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
«Левый Берег» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Премьер-лига: шансы «Оболони» и «Зари» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Левый Берег» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Оболони» и «Левого берега» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Левый Берег» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Оболонь» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
Премьер-лига: шансы «Оболони» и «Зари» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
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