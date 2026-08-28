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«Левый берег» – «Карпаты»: кто победит в матче 4 тура Премьер-лиги 2026/2027

28 августа 2026 11:59
Левый берег - Карпаты
29 авг. 2026, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Карпат»
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Матч 4 тура чемпионата Украины между киевским «Левым берегом» и львовскими «Карпатами» пройдет 29 августа 2026 года. Хозяева подходят к игре на фоне впечатляющей 16-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах, однако в чемпионате они пока имеют лишь два очка и занимают 12-е место. Гости, напротив, находятся на вершине таблицы с девятью баллами после трeх побед подряд, а их общая победная серия насчитывает уже семь матчей. При этом в очных встречах «Карпаты» не уступают сопернику в пяти последних играх и имеют четыре победы. Кто окажется сильнее – хозяева, которые редко проигрывают, или гости, которые находятся на пике формы и тотально доминируют над этим соперником?

Кто победит в матче

«Левый берег» постарается использовать преимущество своего поля и свою длительную беспроигрышную серию, чтобы навязать борьбу фавориту. Команда не проигрывает в шестнадцати последних матчах, а в атаке стабильна – забивает в пяти из семи последних встреч, в среднем принося 1,60 гола за последние пять игр. В Кубке Украины они уверенно обыграли «Днестр» (3:0), а в чемпионате сыграли вничью с «Кривбассом» (1:1) и «Кудровкой» (0:0). Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем 0,80 пропущенного мяча за тот же период, что при атакующей мощи гостей может стать проблемой. В очных встречах с «Карпатами» у «Левого берега» отрицательная статистика – ни одной победы в пяти матчах, и они регулярно пропускают от этого соперника. Домашняя поддержка и длительная серия без поражений дают хозяевам уверенность, но против столь мощного соперника этого может оказаться недостаточно.

«Карпаты» подходят к игре в феноменальной форме. Команда выиграла семь последних матчей, а в атаке демонстрирует высокую результативность – в среднем 2,60 гола за последние пять игр, при этом забивает в семи последних встречах. Оборона гостей действует образцово – всего 0,20 пропущенного мяча в среднем за тот же период, и они не пропускают в трeх последних матчах. В стартовых турах «Карпаты» разгромили «Буковину» (3:0), «ЛНЗ» (3:0) и «Кривбасс» (4:1), а в Кубке Украины обыграли «Оболонь» (2:0). В очных встречах с «Левым берегом» гости также стабильны: они не проигрывают в пяти последних матчах и забивают в каждом из них. Львовский клуб уверенно играет на выезде и имеет явное психологическое преимущество над соперником, что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на впечатляющую беспроигрышную серию «Левого берега», «Карпаты» находятся в лучшей форме, имеют более мощную атаку и надeжную оборону, а также подавляющее преимущество в очных встречах. Хозяева способны забить, но их защита вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Карпат» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В пяти последних очных матчах «Карпаты» не проиграли ни разу, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. При этом гости забивают в каждой из этих встреч, а в трeх последних матчах не пропускают от «Левого берега». Текущая форма «Карпат» – семь побед подряд и практически идеальная оборона, тогда как «Левый берег» не проигрывает в 16 матчах, но его результаты в чемпионате скромны. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу львовского клуба.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (33%)
Побед - 2 (67%)
3
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
2.33
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Левый берег
2 : 3
02.05.2025
Карпаты
Самая крупная ничья
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Левый берег
1 : 1
29.08.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Левый берег
1 : 1
29.08.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Левый берег
2 : 3
02.05.2025
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Карпаты
3 : 0
02.11.2024
Левый берег

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левый берег
12
Роман Жмурко
ВР
6
Сидней Сантос
ЛЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
90
Nicholas Osei Bonsu
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
17
Назарий Воробчак
ПВ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Александр Рябоконь
Карпаты
1
Денис Марченко
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
17
Роман Вантух
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
14
Иван Калеро
ПЗ
10
Moha Moukhliss
ЦП
7
Феллипе Виейра
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
9
Джозеф Сери
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Левый берег
74
Денис Игнатенко
ВР
23
Александр Домолега
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
13
Ilya Kovalenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
8
Олег Криворучко
ЦП
9
Венделл Боржес
ЦФ
21
N. Voloshyn
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
Карпаты
36
Антон Жилкин
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
5
Андрей Булеза
ЛЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
20
Марко Сапуга
ОП
56
Vladyslav Reznik
ЦП
21
Bruno Iglesias
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
28
O. Dyedov
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
77
Хоакинете
РФ
3-1-3-1-1
12
Жмурко
6
Сантос
5
Самар
2
Соколов
97
Якимов
90
44
Банада
10
17
Воробчак
7
Шастал
4-2-2-2
1
Марченко
14
Калеро
55
Стецков
4
Бабогло
17
Вантух
10
7
Виейра
70
Алькаин
8
Чачуа
31
Русин
9
Сери
5
Самар
13
13
5
Самар
10
8
Криворучко
8
Криворучко
10
Фалл
9
Боржес
9
Боржес
Фалл
9
Сери
73
Лях
73
Лях
9
Сери
10
47
Педросо
47
Педросо
10
7
Виейра
21
21
7
Виейра
31
Русин
28
28
31
Русин
17
Вантух
77
77
17
Вантух
Остались в запасе
Левый берег
Карпаты
74
Денис Игнатенко
ВР
23
Александр Домолега
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
21
N. Voloshyn
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
Главный тренер
Александр Рябоконь
36
Антон Жилкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
20
Марко Сапуга
ОП
56
Vladyslav Reznik
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
23
Александр Домолега
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
21
N. Voloshyn
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
20
Марко Сапуга
ОП
56
Vladyslav Reznik
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Александр Рябоконь
Главный тренер
Владислав Лупашко

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Карпат» в основное время. Феноменальная форма гостей, их мощная атака, надeжная оборона и тотальное преимущество в очных встречах делают их фаворитами. «Левый берег» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Карпат» с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура чемпионата Украины между «Левым берегом» и «Карпатами» состоится 29 августа 2026 года и начнется в 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Левый берег» – «Карпаты»: смотреть онлайн.

1.90
Победа «Карпат»
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Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Карпаты Левый берег
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