Матч 4 тура чемпионата Украины между киевским «Левым берегом» и львовскими «Карпатами» пройдет 29 августа 2026 года. Хозяева подходят к игре на фоне впечатляющей 16-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах, однако в чемпионате они пока имеют лишь два очка и занимают 12-е место. Гости, напротив, находятся на вершине таблицы с девятью баллами после трeх побед подряд, а их общая победная серия насчитывает уже семь матчей. При этом в очных встречах «Карпаты» не уступают сопернику в пяти последних играх и имеют четыре победы. Кто окажется сильнее – хозяева, которые редко проигрывают, или гости, которые находятся на пике формы и тотально доминируют над этим соперником?

Кто победит в матче

«Левый берег» постарается использовать преимущество своего поля и свою длительную беспроигрышную серию, чтобы навязать борьбу фавориту. Команда не проигрывает в шестнадцати последних матчах, а в атаке стабильна – забивает в пяти из семи последних встреч, в среднем принося 1,60 гола за последние пять игр. В Кубке Украины они уверенно обыграли «Днестр» (3:0), а в чемпионате сыграли вничью с «Кривбассом» (1:1) и «Кудровкой» (0:0). Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем 0,80 пропущенного мяча за тот же период, что при атакующей мощи гостей может стать проблемой. В очных встречах с «Карпатами» у «Левого берега» отрицательная статистика – ни одной победы в пяти матчах, и они регулярно пропускают от этого соперника. Домашняя поддержка и длительная серия без поражений дают хозяевам уверенность, но против столь мощного соперника этого может оказаться недостаточно.

«Карпаты» подходят к игре в феноменальной форме. Команда выиграла семь последних матчей, а в атаке демонстрирует высокую результативность – в среднем 2,60 гола за последние пять игр, при этом забивает в семи последних встречах. Оборона гостей действует образцово – всего 0,20 пропущенного мяча в среднем за тот же период, и они не пропускают в трeх последних матчах. В стартовых турах «Карпаты» разгромили «Буковину» (3:0), «ЛНЗ» (3:0) и «Кривбасс» (4:1), а в Кубке Украины обыграли «Оболонь» (2:0). В очных встречах с «Левым берегом» гости также стабильны: они не проигрывают в пяти последних матчах и забивают в каждом из них. Львовский клуб уверенно играет на выезде и имеет явное психологическое преимущество над соперником, что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на впечатляющую беспроигрышную серию «Левого берега», «Карпаты» находятся в лучшей форме, имеют более мощную атаку и надeжную оборону, а также подавляющее преимущество в очных встречах. Хозяева способны забить, но их защита вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Карпат» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В пяти последних очных матчах «Карпаты» не проиграли ни разу, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. При этом гости забивают в каждой из этих встреч, а в трeх последних матчах не пропускают от «Левого берега». Текущая форма «Карпат» – семь побед подряд и практически идеальная оборона, тогда как «Левый берег» не проигрывает в 16 матчах, но его результаты в чемпионате скромны. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу львовского клуба.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Карпат» в основное время. Феноменальная форма гостей, их мощная атака, надeжная оборона и тотальное преимущество в очных встречах делают их фаворитами. «Левый берег» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Карпат» с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура чемпионата Украины между «Левым берегом» и «Карпатами» состоится 29 августа 2026 года и начнется в 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.