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Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Верес
Состав
€ 7 млн
Верес - состав команды
Ровно
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Авангард
Сайт:
http://nkveres.com/
Тренер:
Сергей Лавриненко
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
91
Горох Валентин
Вра
25
€ 0.5 млн
1
Стефанюк Павло
Вра
21
-
13
Харечко Александр
Вра
19
-
22
Стамулис Константинос
Защ
25
€ 0.7 млн
3
Вовченко Семен
Защ
27
€ 0.5 млн
29
Кучеров Валерий
Защ
33
€ 0.2 млн
53
Andrey Victor
Защ
-
44
Cheche Danyil
Защ
-
2
Смиян Максим
Пол
24
€ 0.6 млн
18
Бойко Виталий
Пол
28
€ 0.6 млн
14
Харатин Игорь
Пол
31
€ 0.4 млн
7
Ян Фабрисио
Пол
22
€ 0.3 млн
77
Шарай Станислав
Пол
29
€ 0.25 млн
6
Нийо Дэвид
Пол
19
€ 0.05 млн
88
Баран Ростислав
Пол
21
€ 0.05 млн
3
Саноцкий Иван
Пол
19
-
55
Anton Vydrych
Пол
-
4
Ципот Кай
Нап
25
€ 0.7 млн
77
Шарай Владислав
Нап
29
€ 0.5 млн
19
Гонсалвеш Андре
Нап
23
€ 0.5 млн
7
Айдын Эрен
Нап
23
€ 0.4 млн
9
Блэр Натанаэль
Нап
22
€ 0.25 млн
80
Баия Гильерме
Нап
20
€ 0.2 млн
9
Тарануха Ростислав
Нап
29
€ 0.2 млн
20
Уолли Алаги
Нап
20
€ 0.15 млн
22
Konstantinos Stamoulis
Нап
-
90
Samuel Nongoh
Нап
-
11
Wesley Pombo
Нап
-
9
Nathanael Blair
Нап
-
7
Fabrício Yan
Нап
-
23
Mykyta Aleksandrov
Нап
-
80
Guilherme de Jesus Lima
Нап
-
19
André Gonçalves
Нап
-
Всего игроков: 33, из них вратарей: 3, защитников: 5, полузащитников: 9, нападающих: 16
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