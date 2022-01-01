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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Верес
Новости
€ 7 млн
Верес - новости команды
Ровно
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Авангард
Сайт:
http://nkveres.com/
Тренер:
Сергей Лавриненко
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Верес» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Верес» – «Кудровка»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Украины 2026/2027
11 сентября
«Верес» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Верес» – «Заря»: кто победит в матче 5-го тура Премьер-лиги 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«ЛНЗ» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«ЛНЗ» – «Верес»: кто победит в матче 4-го тура Премьер-лиги 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Эпицентр» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026
14 августа
«Эпицентр» – «Верес»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027
13 августа
Трансляция
«Верес» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«Верес» – «Динамо Киев»: кто победит в матче 2 тура Премьер-лиги 2026
8 августа
Трансляция
«Металлист 1925» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Верес» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верес» – «Металлист 1925»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.62
23 мая
Трансляция
«Карпаты» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Карпаты» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.8
16 мая
Трансляция
«Верес» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Верес» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 1.7
11 мая
Трансляция
«Рух» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Рух» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.6
8 мая
Трансляция
«Верес» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Верес» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 2.9
1 мая
Трансляция
«Заря» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Заря» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
26 апреля
Трансляция
«Александрия» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026
20 апреля
«Александрия» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 3
19 апреля
Трансляция
«Верес» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
Трансляция
«Полесье» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
«Полесье» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2
4 апреля
Трансляция
«Верес» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026
22 марта
«Верес» – «Колос»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.45
21 марта
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