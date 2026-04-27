27.04.2026, понедельник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
3-3-2
1
Сапутин
55
Джордан
5
Янич
77
Кушниренко
17
Вантух
6
Попара
9
Вокрри
28
Будковский
7
1-2-2-5
91
Горох
44
Чечер
8
Кльоц
71
2
Смиян
18
Бойко
4
Ципот
80
Баия
19
Гонсалвеш
7
22
Стамулис
17
Вантух
27
Елавич
27
Елавич
17
Вантух
28
Будковский
17
Задорожный
17
Задорожный
28
Будковский
6
Попара
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
6
Попара
9
Вокрри
11
Горбач
11
Горбач
9
Вокрри
4
Ципот
22
Корнийчук
22
Корнийчук
4
Ципот
27
27
8
Кльоц
6
6
8
Кльоц
80
Баия
77
Шарай
77
Шарай
80
Баия
71
30
Ндукве
30
Ндукве
71
Остались в запасе
Заря
Верес
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
88
Sallieu Bah
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
25
Ivan Sanotskyi
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
70
Dmytro Matkivskyi
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
88
Sallieu Bah
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
25
Ivan Sanotskyi
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
70
Dmytro Matkivskyi
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Заря - Верес
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Вереса», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Верес»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»