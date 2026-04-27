Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Заря» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

«Заря» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

27 апреля, 14:20
Заря
27.04.2026, понедельник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Верес
18' С. Вокрри 60' Р. Вантух
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
9
Сильвио Вокрри
ПЗ
6
Деян Попара
ОП
7
N. Andjusic
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Верес
91
Валентин Горох
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
71
Serhii Sten
ЦП
2
Максим Смиян
АП
18
Виталий Бойко
АП
4
Кай Ципот
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ЦФ
7
Fabrício Yan
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
80
Гильерме Баия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
27
Домагой Елавич
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
88
Sallieu Bah
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
17
Федор Задорожный
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Верес
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
25
Ivan Sanotskyi
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
70
Dmytro Matkivskyi
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
6
David Niyo
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
3-3-2
1
Сапутин
55
Джордан
5
Янич
77
Кушниренко
17
Вантух
6
Попара
9
Вокрри
28
Будковский
7
1-2-2-5
91
Горох
44
Чечер
8
Кльоц
71
2
Смиян
18
Бойко
4
Ципот
80
Баия
19
Гонсалвеш
7
22
Стамулис
17
Вантух
27
Елавич
27
Елавич
17
Вантух
28
Будковский
17
Задорожный
17
Задорожный
28
Будковский
6
Попара
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
6
Попара
9
Вокрри
11
Горбач
11
Горбач
9
Вокрри
4
Ципот
22
Корнийчук
22
Корнийчук
4
Ципот
27
27
8
Кльоц
6
6
8
Кльоц
80
Баия
77
Шарай
77
Шарай
80
Баия
71
30
Ндукве
30
Ндукве
71
Остались в запасе
Заря
Верес
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
88
Sallieu Bah
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
25
Ivan Sanotskyi
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
70
Dmytro Matkivskyi
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
88
Sallieu Bah
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
25
Ivan Sanotskyi
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
70
Dmytro Matkivskyi
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Заря - Верес
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Вереса», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря»«Верес»

«Заря» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Заря
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
2
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
15
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
10
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+