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Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Вереса», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Верес»