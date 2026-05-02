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  • «Верес» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Верес» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 14:20
Верес
02.05.2026, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 26 тур
3 : 3
Завершен
Эпицентр
50' В. Бойко 54' Д. Ндукве 87' К. Ципот
5' В. Сидун 7' Н. Миронюк 56' В. Сидун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
91
Валентин Горох
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
71
Serhii Sten
ЦП
2
Максим Смиян
АП
18
Виталий Бойко
АП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
7
Fabrício Yan
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
97
Александр Климец
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
10
Джон Себерио
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
99
Карлос Рохас
ПВ
20
Вадим Сидун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Верес
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
6
David Niyo
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
80
Гильерме Баия
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Эпицентр
71
Никита Федотов
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
77
Хоакинете
РФ
1-1-1-2-5
91
Горох
3
Вовченко
14
Харатин
71
18
Бойко
2
Смиян
19
Гонсалвеш
4
Ципот
30
Ндукве
7
22
Стамулис
3-2-3-1-1
31
Билык
77
Кох
97
Климец
7
Лучкевич
70
Кирюханцев
3
Григоращук
10
Себерио
28
8
Миронюк
99
Рохас
20
Сидун
8
Кльоц
8
Кльоц
71
80
Баия
80
Баия
71
8
Миронюк
5
Запорожец
5
Запорожец
8
Миронюк
20
Сидун
21
Супряга
21
Супряга
20
Сидун
7
Лучкевич
77
77
7
Лучкевич
Остались в запасе
Верес
Эпицентр
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
6
David Niyo
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
71
Никита Федотов
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
6
David Niyo
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Остались в запасе
71
Никита Федотов
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Верес - Эпицентр
5
2
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
8
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Эпицентра», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Эпицентр»

«Верес» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Эпицентр Верес
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