02.05.2026, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Украина. Премьер-лига, 26 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Верес
Верес
1-1-1-2-5
91
Горох
3
Вовченко
14
Харатин
71
18
Бойко
2
Смиян
19
Гонсалвеш
4
Ципот
30
Ндукве
7
22
Стамулис
3-2-3-1-1
31
Билык
77
Кох
97
Климец
7
Лучкевич
70
Кирюханцев
3
Григоращук
10
Себерио
28
8
Миронюк
99
Рохас
20
Сидун
8
Кльоц
8
Кльоц
71
80
Баия
80
Баия
71
8
Миронюк
5
Запорожец
5
Запорожец
8
Миронюк
20
Сидун
21
Супряга
21
Супряга
20
Сидун
7
Лучкевич
77
77
7
Лучкевич
Остались в запасе
Верес
Эпицентр
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
6
David Niyo
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
71
Никита Федотов
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
6
David Niyo
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Остались в запасе
71
Никита Федотов
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Верес - Эпицентр
5
2
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Эпицентра», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Эпицентр»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»