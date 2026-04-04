5 апреля в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги «Полесье» примет «Верес». Хозяева занимают 3-е место с 42 очками, гости расположились на 10-й строчке с 22 очками. «Полесье» находится в отличной форме и имеет преимущество в личных встречах.

«Полесье»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и забивает в 14 последних. «Полесье» обязательно забивает в 6 последних матчах. В последних 5 играх житомиряне забили 2.20 гола в среднем и пропустили 1.00. Лучший бомбардир – Николай Гайдучик (9 голов в 28 матчах). В личных встречах с «Вересом» «Полесье» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей и забивает в 3 последних очных встречах.

«Верес»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда не может выиграть в 4 последних матчах и не выигрывает в 5 последних гостевых матчах. «Верес» забивает в 4 последних матчах. В последних 5 играх ровенчане забили 0.60 гола в среднем и пропустили 1.40. Лучший бомбардир – Виталий Бойко (4 гола в 22 матчах). В личных встречах с «Полесьем» у гостей статистика негативная.

Факты о командах

«Полесье»

Победа в последнем матче над «Кудровкой» (2:0)

Забивает в 14 последних матчах

В среднем: 2.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 9 из 11 последних очных матчей с «Вересом»

«Верес»

Поражение в последнем матче от «Колоса» (0:1)

Не может выиграть в 4 последних матчах

В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Полесье» – «Верес»

«Полесье» является фаворитом: команда забивает в 14 матчах подряд, имеет мощную атаку (2.20 гола за игру) и преимущество в личных встречах. «Верес» находится в кризисе, не может выиграть 4 матча и плохо играет на выезде. Учитывая атакующую мощь хозяев и проблемы гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Полесья».

